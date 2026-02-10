Svjetioničar s Palagruže oštro opleo po državi: 'Prepustili ste je talijanskim kriminalcima'

Svjetioničar s Palagruže Voislava Šaina, napisao je objavu koja se ovih dana dijeli putem društvenih mreža.

Tema? Nepravda koju službeni Zagreb čini jer nedovoljno štiti najisturenije dijelove zemlje zemlje.

Svjetioničar je za Morski.hr potvrdio autentičnost objave koju je podijelio, a glasi ovako:

"Moram komentirati, jer me duša boli. Radim na Palagruži 26 godina kao svjetioničar i davno sam brojao po 30 ribarskih brodova s Komiže, koji su uzdržavali svoje obitelji na životu. Sada nema više ni jednog jer ste Palagružu prepustili talijanskim kriminalcima na izlov i uništavanje svega što se može uništiti. Izmijenili ste zakon da oni rade što ih je volja, a ja vidim ono što vi ne vidite. Bog vas mora kazniti zbog puštanja Palagruže u talijanske ralje. Nezasitni sad rade tamo šta ih je volja. Tuku prstace, rone ježeve, kupe jastoge roneći s bocama, zato jer ste im omogućili da dođu do dozvola putem interneta. O ovom slučaju ću nastojati medijski upozoriti svoj narod. Što se tu događa? Kroz povijest su Hrvati gubili živote za taj dio kamena, a vi ste ga prodali niza što! Sram vas bilo! Ovo pišem kao dragovoljac koji je ponudio svoj život 1991. godine svojoj domovini i zato me ovo boli", napisao je Šain u svojoj poruci.

'Gliserom dođu za 20 minuta!'

U razgovoru za Morski.hr, Šain je pojasnio da svakodnevno svjedoči talijanskim brodicama koje dolaze loviti ježeve, prstace, jastoge.

"Dolaze ronit ježeve, sukobljavam se s njima, samo što ne dođe do fizičkog obračuna. Dobiju dozvole preko interneta i policija dolazi na poziv, ali im ne može ništa", kaže.

"Bili su na Malom žalu i jedan gumenjak je radio, a dvojica su ronila, tukli su prstace. Onda sam poludio. Znaju šta vridi, kad im dođe policija, oni sve istresu u more. Love lupare, ogrce… Oni gliserom dođu za 20 minuta iz Italije!", nastavlja.

Napominje da nije problem u pripadnicima granične policije i Obalne straže već u Talijanima koji su prije morali ići po dozvolu na Lastovo i Vis kako bi mogli ribariti na Palagruži. Danas, dolaze bez pitanja i nitko ih ne kontrolira.

"Postave šator, dođe policija i pronađe im tri kilograma ribe, a noću dođe gumenjak i sve odveze u Italiju!", govori Šain.

'Kidaju konope i pale motor'

Njegovu priču potvrđuje i ribar Damir Karoza Kalambera iz Visa koji se s Talijanima više puta sukobio.

"Punih 25 godina sam se borio s njima", kaže Kalambeera za Morski.hr. "Znao sam zvati policiju i uhvatit jednog ili dva, koji dođu s 4-5 brodova. Policija dođe, potroši goriva i uhvate jednog od njih 50 koliko ih ribari. Oni kidaju konope, pale motor i kreću s 30 milja na sat i bježe. Uglavnom love na kančanicu kantaruše, ali ja sam bio uporan i uspili smo ih makniti i svaki put kad dođem nađem ih. Zvali bi policiju preko Rijeka Radija i uvijek bi došli", kaže Kalambera.

Problem je, otkriva, taj što sutkinja napiše kaznu od 2 do 3 tisuće, umjesto "da im skine gaće".

Smatra da na Palagruži treba zabraniti sportski ribolov - dozvola se kupuje online, a kada bi se to onemogućilo, nitko je ne bi mogao dobiti pa tako ni Talijani koji rade probleme. Područje, uostalom, treba odmor od ribolova: "Profesionalci rade selektivni ribolov, sportaši to ne rade", napominje Kalambera.

Kod Palagruže se najviše love jastozi i škarpine, a najveći problem predstavljaju mreže ostavjene u moru.

"Prvo love pagare i zubace i onda čekaju da se na to zahvati jastog, to je ješkavanje mriža i smrt za more! U podne bi sve mriže tribale na kraj! A oni bacaju 4-5 kilometara mriža. To je pokolj, što rade Jadranu", kaže se Kalambera. Boli ga, kaže, što "ljude za kilo brukava strpaju u zatvor, a tu štede na resursima gdje se najviše pljačka Jadran".

Smatra da Hrvatska treba zabraniti lov na vanjskim otocima, promijeniti zakon i Palagružu proglasiti nacionalnim parkom.

