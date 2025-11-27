Trgovci će se opet služiti prljavim trikovima: Evo što morate znati

U tjednu smo shopping groznice, a sutra je njen najintenzivniji dan. Black Friday je pred vratima. Uz najavljene popuste, na tržištu se istovremeno pojavljuju i modeli koji su pred istekom podrške, tehnološki zastarjeli ili s upitnom kvalitetom.

Kako biste izbjegli da vas prividno dobra ponuda odvede u lošu kupnju, dobro je znati na što posebno obratiti pažnju.

Kod kupnje mobitela presudno je provjeriti kako stoji s nadogradnjama. Uređaji koji više ne primaju ažuriranja vrlo brzo postaju sigurnosni rizik. Od 20. lipnja 2025. u EU stupa na snagu pravilo prema kojem svi pametni telefoni moraju dobivati nadogradnje najmanje pet godina od trenutka kada ih proizvođač povuče iz prodaje.

Uz novu ekološku oznaku, kupci će moći saznati i koliko je uređaj popravljiv te kakav je očekivani životni vijek baterije. Dok ta oznaka još nije obavezna, važno je samostalno provjeriti koliko je model star i kakvu podršku još ima.

Pazite na 'zombi' tehnologiju

Najveći problem nastaje kada proizvođač odustane od održavanja određenih uređaja, pa oni u kratkom roku izgube funkcionalnost. Kako biste smanjili rizik, vrijedi provjeriti podržava li uređaj univerzalne standarde poput Mattera ili Zigbeeja, te postoji li recentna podrška i aktivan razvoj softvera. Ako razmišljate o kupnji rabljenih pametnih uređaja, dvostruko provjerite je li proizvod i dalje ažuriran.

Uoči Black Fridaya na tržištu se često pojavljuju televizori vrlo niske cijene koji nose neobične oznake modela i malo poznate specifikacije. Takvi uređaji nerijetko potječu od trećih proizvođača i prodaju se pod brendom koji inače ne proizvodi taj model, što može značiti ograničenu ili nepostojeću tvorničku podršku.

Ako televizor ima dugačku, teško pretraživu oznaku i gotovo nikakve dostupne informacije na internetu, postoji velika šansa da se radi o slabijem modelu napravljenom isključivo za akcijske prodaje.

Oprezno s laptopima i USB-om

Kod laptopa se isplati razmišljati unaprijed, jer operativni sustavi i aplikacije postaju sve zahtjevniji. Ako želite dugoročno iskoristiti sutrašnje popuste, obratite pozornost na količinu radne memorije i vrstu procesora.

Laptop s premalo RAM-a ili starijim procesorom može već nakon kratkog vremena postati spor i ograničen, a problem dodatno nastaje ako uređaj ne može podržavati najnovije verzije operativnih sustava poput Windowsa 11. Prije kupnje provjerite kompatibilnost i starost modela.

USB-C postao je obvezni standard za punjenje većine prijenosnih uređaja u EU, a uskoro će vrijediti i za laptope. Zbog toga se kupnja uređaja s mini-USB ili micro-USB priključcima sve manje isplati, jer zahtijevaju dodatne kablove i nude manju praktičnost. Ako birate novi uređaj, posebno na velikim popustima, praktičnije je usmjeriti se na modele koji podržavaju USB-C.

