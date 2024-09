Stravični prizori s jezera Lisičine! Tone mrtvih riba, smrad se širi munjevitom brzinom

Netko je ispraznio jezero Lisičine kod Voćina te je došlo do velike količine uginule ribe. Prizori su stravični, šokirali su i same ribiče, a nesnosan smrad širi se munjevitom brzinom. Jezero je potpuno isušeno, a danas su na teren izašli djelatnici Hrvatskih voda te su sanirali ekocid tako da su ribu vadili bagerom i zakapali, dok je kanal ujedno i posipan vapnom. Poluraspadnuta riba dovela je do širenja nesnosnog smrada. Kako izgleda sve pogledajte u galeriji