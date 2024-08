Još uvijek nisu ugašena dva velika požara u Splitsko-dalmatinskoj županiji, onaj u Tučepima i u Vrsinama kod Trogira, potvrđeno je u četvrtak ujutro u Županijskom vatrogasno-operativnom centru Split. U Tučepima 306 vatrogasaca sa 77 vozila pokušava već treći dan suzbiti vatrenu stihiju na otvorenom prostoru koja je nošena vjetrom zahvatila i Park prirode Biokovo te došla do Podgore u kojoj su sinoć stanovnike prebacili iz njihovih kuća u školu. Iza vatrogasaca je još jedna teška noć budući da je požar koji je izbio kod Tučepa bio izuzetno intenzivan. Najgore je bilo u Parku prirode Biokovo gdje se mogao vidjeti otvoren plamen donesen vjetrom, a jutro je otkrilo razmjere katastrofe opožarene površine. U ovim trenucima požarište je prekriveno dimom pa kanaderi ne mogu letjeti, potvrdio nam je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. Zbog velikog požara, Park prirode zatvoren je za posjetitelje do ponedjeljka. Na tom je području do sada izgorjelo oko 400 hektara makije, niskog raslinja i borove šume. Na terenu su vatrogasci iz cijele županije. Tijekom noći na teren su stigle nove snage, a vatrogasci koji su se cijelu noć borili s vatrenom stihijom sada odmaraju. Taj je požar nehajno izazvao lokalni pčelar koji je zbog toga kazneno prijavljen.