Što mislite o velikoj hrvatskoj kupovini modernog oružja od Francuske i Njemačke?

Foto: Ints Kalnins/zuma Press Wire/shutterstock Editorial/profimedia

Nakon potpisivanja sporazuma o vojnoj nabavi u Francuskoj, Andrej Plenković odlazi u Njemačku

9.12.2025.
11:50
RTL Danas
Ints Kalnins/zuma Press Wire/shutterstock Editorial/profimedia
Premijer Andrej Plenković zahvalio je, na platformi Facebook, francuskom predsjedniku Emmanuelu Macronu na pozivu u Francusku, istaknuvši kako vjeruje da će današnji susret pridonijeti jačanju brojnih veza Hrvatske i Francuske. 

"Naše strateško partnerstvo dodatno smo produbili potpisivanjem Akcijskog plana, kao i ugovora o suradnji u području obrane. Nakon nabave zrakoplova Rafalea, u Elizejskoj palači potpisali smo ugovor o nabavi samohodnih haubica Caesar - važan korak za naše oružane snage", napisao je premijer Plenković.

Također, hrvatski ministar obrane Ivan Anušić trebao bi u Berlinu potpisati ugovor o preuzimanju 44 tenkova Leopard i pripadajuće opreme i podrške dok bi zauzvrat Hrvatska Ukrajini prebacila svojih tridesetak tenkova iz jugoslavenske proizvodnje.

Mi vas pitamo u RTL-u Danas: Što mislite o velikoj hrvatskoj kupovini modernog oružja od Francuske i Njemačke?

Svoje komentare pišite na Facebook stranici NET.hr, a najzanimljivije ćemo objaviti u RTL-u Danas u 16 i 30.

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatska se naoružava: Plenković u Parizu nije mogao izbjeći ni pitanje o Thompsonu:

Andrej PlenkovićVojskaEmmanuel MacronNjemačkaFrancuska
Što mislite o velikoj hrvatskoj kupovini modernog oružja od Francuske i Njemačke?