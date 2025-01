Dvoje ima plaću 2500, mogu dobiti kredit od 216.000 eura! Provjerili smo kakav stan za te novce možete kupiti

HNB postrožava uvjete zaduživanja i to od 1. travnja. Krediti, kako je pisao RTL posebno oni gotovinski rastu nekontrolirano. Stope onih stambenih kredita su stabilnije, ali zbog visokih troškova veći je rizik od dugovanja. Zato u HNB-u planiraju strože uvjete kreditiranja. HNB navodi primjer bračnog para s ukupnim mjesečnim dohotkom od 2500 eura koji želi kredit na 25 godina uz kamatnu stopu od četiri posto za nekretninu vrijednu 240.000 eura. Najviši dopušteni mjesečni anuitet kredita jest 45 posto od 2500 eura, dakle 1125 eura, a na 25 godina i kamatu od četiri postu najviše mogu podići 213.135 eura, a najviši mogući iznos kredita u odnosu na vrijednost nekretnine jest 90 posto od 240.000 eura, dakle 216.000 eura. Iako cijene nekretnina variraju od grada do grada, od županije do županije, nasumičnim odabirom cijena na portalu Njuškalo, provjerili smo što to građani mogu kupiti do 216.000 eura i to u četiri najveća grada u Hrvatskoj, Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku.