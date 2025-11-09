Jesu li posljednji dani poremetili rejtinge među vodećima?

U 19 sati u RTL-u Danas ekskluzivno pogledajte nove rezultate CRO Demoskopa za studeni koje je za RTL provela agencija Promocija Plus.

Podsjetimo, prošli CRO Demoskop pokazao je da HDZ iako uz pad, i dalje je među građanima prvi izbor s 26,2 posto. SDP zaostaje na drugom mjestu, sada s izborom od 22,7 posto. Treće mjesto drži platforma Možemo! s izbornom podrškom od 11,1 posto. Više o prošlom CRO Demoskopu čitajte OVDJE.

Tko su bili najpozitivniji i najnegativniji?

Na vrhu ljestvice najpozitivnijih hrvatskih političara prošlog mjeseca bio je predsjednik Republike Zoran Milanović s izborom od 28,6 posto ispitanika. Predsjednik Vlade Andrej Plenković je na drugom mjestu ove ljestvice s izborom od 15,5 posto. Na trećem je mjestu bio Tomislav Tomašević s izborom od 3,8 posto.

Ljestvicu najnegativnijih hrvatskih političara i dalje su uvjerljivo predvodili čelni ljudi države, premijer Plenković i predsjednik Milanović. Na samom vrhu ljestvice bio je Andrej Plenković s izborom 33,6 posto. Predsjednik Milanović je na drugom mjestu ove "negativne ljestvice" s izborom od 8,8 posto, a treći je bio Milorad Pupovac s izborom od 5,5 posto. U listopadu su se na toj listi našli i bivši ministar Vili Beroš koji je unatoč optužnici dobio stari posao u Vinogradskoj bolnici i kao najnegativnijeg vidi ga 2,9 posto ispitanika. Nakon njega tu je bila i bivša ministrica Žalac s 2,2 posto.

Što je CRO Demoskop?

Istraživački projekt CRO Demoskop agencija Promocija plus provodi redovito od siječnja 2004. godine.

Istraživanje se provodi početkom mjeseca na reprezentativnom uzorku od 1.300 ispitanika CATI metodom (telefonski). Uzorak je stratificiran po županijama i veličini naselja, uz kontrolu socio-demografskih obilježja birača po spolu, dobi i obrazovanju; standardna greška uzorka: ±2,77 posto (za utvrđivanje rejtinga stranaka ±3,1 posto) uz razinu pouzdanosti od 95 posto.

Od siječnja 2019. godine RTL Hrvatska kao jedini hrvatski i međunarodni medij ima ekskluzivno pravo korištenja i objave rezultata istraživanja javnog mnijenja CRO Demoskop. Prilikom objave i korištenja rezultata ovog istraživanja u drugim medijima obveza je medijskog korisnika ispravno navesti izvor podataka: CRO Demoskop za RTL.

POGLEDAJTE VIDEO: HDZ i dalje prvi odabir birača, ali podrška mu se topi