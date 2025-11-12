Prijeti kritična razina! Zagrepčani dobili novo upozorenje: 'Čak i zdravi mogu imati simptome'

Zrak u Zagrebu ponovno je u crvenoj zoni. Prema podacima stranice air.plumelabs.com, zrak je dosegao vrlo visoku razinu onečišćenja. “Posljedice mogu odmah osjetiti osobe u riziku. Svi osjećaju posljedice dugotrajne izloženosti”, navodi se u izvješću dok se za večeras, prema trenutnim projekcijama, očekuje još gore stanje - ljubičasto 'Vrlo nezdravo'.

"Razina onečišćenja dosegla je kritičnu razinu. Ugrožene osobe osjećaju trenutne posljedice. Čak i zdrave osobe mogu pokazivati ​​simptome pri kratkotrajnoj izloženosti", navodi se u objašnjenju ljubičastog alarma.

Prije samo dva dana, grad je bio obavijen gustom maglom, a indeksi su ponovno pokazivali lošu kvalitetu zraka, o čemu smo i izvještavali.

Najopasniji zagađivači su lebdeće čestice PM2.5, koje su toliko sitne da lako prodiru duboko u pluća. Upravo one uzrokuju najviše problema tijekom zimskih mjeseci, kada se kombiniraju s dimom iz dimnjaka i ispušnim plinovima.

Branko Kolarić, ravnatelj Nastavnog zavoda za javno zdravstvo “Dr. Andrija Štampar”, kazao nam je kako se takve situacije često javljaju kad nema vjetra ni kiše.

“Kad je zrak lošije kvalitete, savjetujemo da se ne radi intenzivna fizička aktivnost na otvorenom. Kad se smog vidi golim okom, nije pametno trčati ili igrati nogomet vani”, poručuje Kolarić.

‘Radi se o česticama pepela i čađe’

Kolarić objašnjava da zrak trenutačno sadrži čestice pepela i čađe, dok su kemijski spojevi koji bi mogli biti opasniji – u granicama normale.

“Ovo onečišćenje tipično je za zimske mjesece i sezonu grijanja”, dodaje ravnatelj “Štampara”.

Kako bi se kvaliteta zraka mogla pratiti još preciznije, Zagreb će uskoro dobiti mobilni laboratorij za mjerenje onečišćenja zraka – prvi takav u Hrvatskoj.

Grad planira da laboratorij bude u funkciji najkasnije do proljeća, što će omogućiti brže reagiranje u situacijama poput ove.

