SAMO POLAKO /

Kaos u prometu! Na A1 nesreća, vozilo u kvaru na A6, kolone na A3 i A4

Kaos u prometu! Na A1 nesreća, vozilo u kvaru na A6, kolone na A3 i A4
×
Foto: Screenshot Hak

Provjerite kakvo je stanje na cestama

23.10.2025.
7:12
danas.hr
Screenshot Hak
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

HAK javlja da je došlo do prometne nesreće na autocesti A1 nakon naplatne postaje Demerje (na 0+450 km) u smjeru Zagreba. Vozi se jednom prometnom trakom uz ograničenje brzine od 60 km/h. Vozače mole za oprez.

Također, vozilo je u kvaru na autocesti A6 između čvora Orehovica i čvora Čavle u smjeru Zagreba, vozi se jednom prometnom trakom uz ograničenje brzine od 60 km/h. 

Kolone su i zastoji na:

  • na A1 nakon naplatne postaje Demerje (na 0+450 km) u smjeru Zagreba zbog prometne nesreće, vozi se jednom prometnom trakom uz ograničenje brzine od 60 km/h
  • na autocesti A6 između čvora Orehovica i čvora Čavle u smjeru Zagreba gdje je vozilo u kvaru, vozi se jednom prometnom trakom uz ograničenje brzine od 60 km/h
  • autocesti A3 Bregana-Lipovac između naplatne postaje Zagreb istok i čvora Rugvica u smjeru Zagreba (kolona je oko 1 km)
  • autocesti A4 Goričan-Zagreb između čvorova Popovec i Zagreb istok u smjeru Zagreba (kolona je oko 4 km)
  • Istarskom ipsilonu između čvora (A7) i tunela Učka u oba smjera
  • Jadranskoj magistrali (DC8) u Murvici kod Zadra, na prilazima Splitu i Dubrovniku
  • državnoj cesti DC1 između Krnjaka i Tušilovića

 

Zbog radova zatvoreni su:

  • na autocesti A3 Bregana-Lipovac izlazni krak čvora Sveta Nedelja u smjeru Lipovca
  • na autocesti A6 Rijeka-Zagreb ulazni krak čvora Vrbovsko u smjeru Rijeke

POGLEDAJTE VIDEO: Plenković pustio autocestu od 900 mil. eura, a šef HAC-a doživio nezgodu na pozornici!

AutocestaKoloneZastojiKolone Na CestamaAutocesta A1Prometna NesrećaAutocesta A6
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
SAMO POLAKO /
Kaos u prometu! Na A1 nesreća, vozilo u kvaru na A6, kolone na A3 i A4