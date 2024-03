Tužan je bio prizor u srijedu u Gundulićevoj ulici u središtu Zagreba, cijeli dan rušila se terasa kultnog kafića "Verdi". Omiljeno okupljalište Zagrepčana ostalo je bez svog vanjskog prostora i to zato što će se na mjestu terase proširiti građevinski prostor za susjednu zgradu u Gundulićevoj 2 koja se obnavlja od potresa.

"Ovo je katastrofa! Nemamo nikakve veze sa susjednom zgradom, a moramo micati svoju terasu. Pomagala je obitelj i rodbina, bio je tu moj brat, šogor i njegov brat, prijatelji… Teško je bilo pozdravljati susjede koji nisu mogli vjerovati dok smo razbijali terasu i koji su komentirali da je to sramota, stalni gosti pitali su je li to moguće. Ali jest, zbog zgrade sjeverno od nas, morali smo maknuti terasu i bojim se da je to put u zatvaranje lokala nakon 30-ak godina", ogorčeno nam govori Ivan Glavaš, vlasnik kultnog "Verdija".

Podsjetimo, kafić je potkraj godine dobio dozvolu za terasu koja u pravilu radi 10 mjeseci kroz godinu. Glavaš je platio i cjelogodišnji najam za 2024. godinu, a onda je naprasno stigao dopis Grada Zagreba da raskidaju ugovor i da se terasa mora srušiti jer se susjedna zgrada na kućnom broju 2, sjeverno od njih, obnavlja od potresa.

Izvođač radova tražio je da se proširi prostor gradilišta i na mjestu terase kafića oslobodi prostor za potrebe obnove susjedne zgrade koja je na uglu Gundulićeve i Ilice

Riječ je o zgradi Hrvatsko-slavonske zemaljske centralne štedionice koju obnavlja Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, a izvođač radova je tvrtka ING-GRAD. Izvođač radova ING-GRAD od Grada Zagreba tražio je da prošire svoje gradilište na mjesto ispred susjedne zgrade na broju 4 i mjesto terase "Verdija".

'Nitko nas s ceste neće vidjeti'

Dozvolu za to su dobili, a iz kafića "Verdi" jučer su razmontirali svoju terasu. "Pala" je i terasa njihovih susjeda, također ugostiteljskog objekta.

"U srijedu sam uništavao imovinu svoje obitelji koju sam godinama gradio. Da netko sutra dođe i kaže da ipak možemo imati terasu, ja je ne mogu vratiti jer smo morali ispiliti željezo podesta, sve je sad to neupotrebljivo... Najgore je što nitko na naše dopise nije odgovarao - ni Ministarstvo graditeljstva, ni državni tajnik. Naravno - zašto bi država odgovarala malom čovjeku? Nisu odgovarali ni iz Grada Zagreba. Danas su kao lešinari odmah podigli ogradu na mjestu terase mojih susjeda, očekujem da će tijekom dana podići ograde gradilišta i na mjestu terase 'Verdija'. Više nas nitko s ceste neće vidjeti, ne vjerujem da će itko poželjeti ući u kafić", govori ogorčeni Glavaš.

Boji se da će to biti siguran put u gašenju njihova ugostiteljskog objekta. K tome, za 10-ak dana počet će i obnova zgradu s njihove južne strane gdje je Glazbena škola Vatroslava Lisinskog. Između dva gradilišta i s ogradama ispred kafića, sumnja da će uopće više nastaviti raditi.

"Bit ćemo okruženi kao Pojas Gaze, samo fali da nas granatiraju", govori nam Glavaš. Kaže, ide lijepo vrijeme svi će u gradu sjediti po terasama, pa sumnja da će itko htjeti provlačiti se do njegova kafića i ući u zatvoreni prostor. "Ja, koji toliko volim Verdi ne bih ušao u zatvoreni prostor, potražio bih lijepu terasu i sjeo na kavu", kaže Glavaš.

Već smo pisali da smo dobili na uvid dopise između Glavaša i Grada Zagreba pa i dio u kojem ING-GRAD daje razloge zašto žele proširiti gradilište na mjesto terasa u susjednoj zgradi.

Tvrtka izvođač obnove je ING-GRAD i u dopisu Gradu Zagrebu naveli su da se prostor mora osloboditi kako bi se "smjestila zaštitna ograda u svrhu izvođenja radova na konstruktivnoj obnovi zgrade". Traže da se zato terase hitno uklone jer će se koristiti za "dostavu materijala, postavljanje građevinske skele i opreme i to do 30. studenog 2025. godine".

Na naš upit iz ING-GRADA su nas dalje uputili prema investitoru - Ministarstvu graditeljstva, no od njih odgovor nismo dobili.



Ali jesmo od Grada Zagreba iz kojeg su naveli: "Sukladno Zakonu o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije, Grad je dužan bez naknade omogućiti regulaciju prometa i zauzimanje javne površine. Grad Zagreb vodi računa o javnom interesu te je nakon više sastanaka i komisijskih očevida dopustio zauzimanje javne površine u minimalnoj površini za koju je procijenjeno da je dovoljna za organizaciju gradilišta."

'Za materijal i opremu gradilišta'

Nastavili su da je Grad Zagreb izdao rješenje za "organizaciju gradilišta odnosno, smještaj materijala i opreme za gradilište".

S obzirom na to da je Glavaš naveo sumnju da će se prostor njegove terase koristiti kao parkiralište, iz Grada odgovaraju: ""Nije izdano rješenje za parkiranje osobnih vozila niti se isto može odobriti, budući da institut rješenja dopušta isključivo organizaciju gradilišta, a ne parkiranje vozila na zauzetoj površini. Vodeći računa o javnom interesu te nakon više sastanaka i komisijskih očevida izdano je rješenje za zauzimanje javne površine u minimalnoj površini za koju je procijenjeno da je dovoljna za organizaciju gradilišta."

Dodaju da je rješenjem "omogućeno korištenje nogostupa u Ilici ispred kućnog broja 25 do 27 i nogostupa u Gundulićevoj ulici ispred kućnog broja 2." Dodajmo i to da je riječ o zgradi koja je na uglu Gundulićeve i Ilice pa se zatvorio i dio nogostupa na Ilici za potrebe gradilišta.

No iz Grada otkrivaju zanimljiv detalj - ING-GRAD je tražio da se zatvorio čak cijela Gundulićeva ulica, no za to su poslali odbijenicu.

"To su površine javne namjene. Zgrada u obnovi je velika zgrada koja je na raskrižju dvije prometne ulice. Ima malo unutarnje dvorište koje nema kolnog prilaza te ga nije moguće koristiti za organizaciju gradilišta i ulazak i izlazak teretnih vozila i strojeva. Stoga, cjelokupna se organizacija gradilišta mora obaviti s javne površine, odnosno prostora nogostupa. Između ostalog, na Gundulićevu ulicu će se staviti i kranska dizalica kojoj je potreban dostatan prostor. Zbog kompleksnosti zahvata izvođač je tražio zatvaranje cijele Gundulićeve ulice, a što se nije moglo odobriti, jer se radi o vrlo prometnom križanju koje spaja Donji i Gornji grad, kao i potreba svih stanovnika i institucija koje se nalaze na Gornjem gradu te prolaska interventnih vozila i vozila komunalnih službi", navode iz Grada Zagreba.

Iako je Grad odbio da se zatvori cijela Gundulićeva, to ne umanjuje muku vlasnika kafića "Verdi" koji bez terase, na korak do proljeća i sezone ispijanja kava i druženja na terasama, prijeti poslovna propast.



