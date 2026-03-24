Spremite se za prometne čepove u Zagrebu: 'Već je krenulo od jutra, što se događa?'
Zbog inicijative Triju mora u glavnom gradu bit će posebna regulacija prometa
Zbog održavanja Parlamentarnog samita Inicijative triju mora u utorak i srijedu bit će posebna regulacija prometa u Zagrebu.
Policija će povremeno na području južnog Zagreba i u središtu grada fizički upravljati prometom na određenim dionicama cesta.
Najavljuju da su mogući kraći zastoji, ali se ne očekuju znatniji poremećaji u odvijanju cestovnog prometa.
"Također, ovim putem pozivamo građane, odnosno sudionike u prometu, za razumijevanje i strpljenje te pridržavanje uputa policijskih službenika na terenu", objavila je zagrebačka policija.
Javili su nam se i čitatelji koji kažu da su se jutros teže probili na posao. "Već je krenulo od jutra, sve je stalo i odjednom je nastala kolona na području Trešnjevke. Mislio sam da se radi o prometnoj, što se događa", upitao je čitatelj.
POGLEDAJTE VIDEO Skorinov poučak o benzinskom turizmu: Susjede sprječava cijena, kod nas je najskuplje