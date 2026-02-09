FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
'STRAHOTA' /

Hrvatica prodavala kolače pa doživjela šok: 'Dno dna, ovo je zločesto do boli'

Hrvatica prodavala kolače pa doživjela šok: 'Dno dna, ovo je zločesto do boli'
×
Foto: Ilustracija: Shutterstock

'Ima li ta žena ime, prezime, adresu, grad?+, upitao je jedan korisnik

9.2.2026.
13:03
Erik Sečić
Ilustracija: Shutterstock
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Prodavačica iz Splita potužila se na neugodno iskustvo sa ženom koja je u posljednji trenutak na izrazito nekorektan način otkazala narudžbu kolača, piše u ponedjeljak Slobodna Dalmacija.

Hrvatica prodavala kolače pa doživjela šok: 'Dno dna, ovo je zločesto do boli'
Foto: Facebook/screenshot

Splićanka je svoje neugodno iskustvo podijelila na Virtualnom pazaru: "Žena je u četvrtak naručila kolače za danas, trebale smo se naći da joj predam, ali me blokirala. Naručila je dva kilograma šapica i kilogram limoncella. Dostupno je ako netko želi, kilogram je 20 eura - ostao je još samo kilogram šapica", piše u objavi. 

'Zločesto do boli' 

Uz brojne komentare podrške, ispod objave su osvanuli i brojni komentari koji nisu štedjeli osobu koja je naprasno otkazala kolače. 

"Ima li ta žena ime, prezime, adresu, grad?", upitao je jedan korisnik, dok drugi ističe: "Dno dna i zločesto do boli". 

"Ta će vam opet naručiti, ljubomora je vrag", piše pak u jednom komentaru.

Neki korisnici su pak predložili drugim članovima grupe da razmisle o rigoroznijim pravilima: "Uzimati 50 posto iznosa unaprijed. Ovo je strahota što pojedinci rade. Sad kad krenu pričesti i krizme toga bude često". 

POGLEDAJTE VIDEO: Ključevi grada sada su u sigurnim rukama: Počeo je Splitski Krnjeval

SplitKolačiProdaja
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx