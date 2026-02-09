Hrvatica prodavala kolače pa doživjela šok: 'Dno dna, ovo je zločesto do boli'

Prodavačica iz Splita potužila se na neugodno iskustvo sa ženom koja je u posljednji trenutak na izrazito nekorektan način otkazala narudžbu kolača, piše u ponedjeljak Slobodna Dalmacija.

Foto: Facebook/screenshot

Splićanka je svoje neugodno iskustvo podijelila na Virtualnom pazaru: "Žena je u četvrtak naručila kolače za danas, trebale smo se naći da joj predam, ali me blokirala. Naručila je dva kilograma šapica i kilogram limoncella. Dostupno je ako netko želi, kilogram je 20 eura - ostao je još samo kilogram šapica", piše u objavi.

'Zločesto do boli'

Uz brojne komentare podrške, ispod objave su osvanuli i brojni komentari koji nisu štedjeli osobu koja je naprasno otkazala kolače.

"Ima li ta žena ime, prezime, adresu, grad?", upitao je jedan korisnik, dok drugi ističe: "Dno dna i zločesto do boli".

"Ta će vam opet naručiti, ljubomora je vrag", piše pak u jednom komentaru.

Neki korisnici su pak predložili drugim članovima grupe da razmisle o rigoroznijim pravilima: "Uzimati 50 posto iznosa unaprijed. Ovo je strahota što pojedinci rade. Sad kad krenu pričesti i krizme toga bude često".

