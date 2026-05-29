Span i 'RTL pomažu djeci' obnovili knjižnicu u Osijeku: Ovo je drugi dom djeci s teškoćama

U Osijeku, već više od šezdeset godina, uspješno djeluje Centar za odgoj i obrazovanje Ivan Štark, koji školuje gotovo dvjesto učenika s intelektualnim i razvojnim teškoćama iz cijele Slavonije. Mnogima od njih, to je drugi dom te mjesto sreće, sigurnosti i napretka.

Međutim, jedan prostor u osječkom Centru dugo nije služio svrsi u onoj mjeri u kojoj bi trebao. Knjižnica, srce škole i riznica znanja, bila je zastarjela, s dotrajalim namještajem i neprilagođena djeci s teškoćama kojoj je namijenjena.

No to se nedavno promijenilo, zahvaljujući dugogodišnjem partneru udruge "RTL pomaže djeci", tvrtki Span! U Osijek je već stigla nova oprema, koja je modernizirala prostor knjižnice te omogućila boravak većeg broja učenika na događanjima u knjižnici, a svi korisnici dobili su priliku za kvalitetnije obrazovne sadržaje.

Svi ovi benefiti znatno će doprinijeti ukupnim obrazovnim rezultatima učenika, kako u aktivnostima u knjižnici, tako i u općem školskom uspjehu.

Suradnja s udrugom 'RTL pomaže djeci'

Već je uvelike poznato kako tvrtka Span ima snažno razvijen segment društvene odgovornosti pa se tako suradnja s našom udrugom uspješno nastavlja realizacijom još jednog projekta. Kad je riječ o djelovanju u zajednici, pomaganje djeci i mladima te zalaganje da im djetinjstvo bude što kvalitetnije jedan je od njihovih glavnih fokusa.

"U Spanu volimo vraćati zajednici onako kako mi to najbolje znamo, preko tehnologije i znanjem. I ove godine nastavljamo suradnju s udrugom 'RTL pomaže djeci' jer želimo da naša podrška bude konkretna i mjerljiva te da možemo djeci i mladima i dalje pružati bolje uvjete za svakodnevni život i učenje", ističe Sonja Tadić, voditeljica tima za ESG i zaštitu okoliša u Spanu.

Djelatnici koji su godinama sanjali o ovom prostoru, i djeca koja ga danas pune smijehom i radoznalošću - svi su dobili više nego što su očekivali.

"Zahvaljujući ovom projektu smo dobili novu opremu, nove slikovnice, mekane podloge za sjedenje učenika i to je zapravo s jedan najljepši kutak u školi gdje se svakodnevno djeca druže i kroz knjigu razvijaju mnoge svoje vještine", naglašava Maja Radoš-Bučma, ravnateljica Centra za odgoj i obrazovanje Ivan Štark.

Od srca hvala tvrtki Span na još jednom zajedničkom realiziranom projektu!