Snimka iz busa strave: 'Jurio je po makadamu, udarao u grane... Iz straha sam zvala policiju'

Čitateljica net.hr-a koja je bila jedna od putnica Flixbusa iz Zagreba za Zadar u nedjelju poslala nam je snimku iz autobusa. Zbog situacije u koju ih je doveo vozač Flixbusa, kaže da je alarmirala i policiju. Ispričala nam je da je svjedočila pravoj drami iako se već desetljećima vozi autobusom.

"Prvi put sam zbog straha za vlastiti život alarmirala 112 i policiju", rekla je. Iz Zagreba su krenuli u 16 sati. Pedesetak putnika ukrcalo se u Flixbus, točnije autobus Slavonijabus koji je s njima u kooperaciji, u smjeru Zadra. Nakon odmora u Macoli, od 18.36 do 19 sati, krenuli su dalje prema Zadru, no bura je zatvorila ceste.

Vozač je naime, bio prisiljen spustiti se s autoceste jer je bio zatvoren tunel Sveti Rok te ići alternativnim pravcima. Međutim, krivo je skrenuo i, umjesto prema Gračacu, završio na makadamskoj cesti koja preko Velebita vodi prema moru.

'Prvo je zavladao muk'

"Kada su kasnije putnici izvukli mobitele i shvatili da je riječ o Majstorskoj cesti, već je bilo kasno. Putem smo udarali u grane stabala, rubne dijelove ceste... U autobusu je najprije vladao muk. Iako je svima u autobusu bilo jasno da zbog bure sigurno ne možemo tim putem do mora, vozač se nije zaustavljao, niti na trenutak pomislio da se trebamo vratiti", ispričala nam je čitateljica.

Kaže da je vozač vozio neprilagođenom brzinom, a bio je mrak, pala je i rosa, a u svakoj krivini naglo je kočio.

"U jednom trenutku uspjeli smo vozača natjerati da nas pusti iz autobusa, no to je bilo zato što je ugledao proširenje na cesti, gdje je uspio okrenuti autobus. U tom sam trenutku nazvala 112, koji su me prespojili policiji. Kako je vozač uspio okrenuti autobus u smjeru iz kojeg smo došli, putnici su se ukrcali nazad u autobus, jer nitko nije htio ostati u šumi, bez osvjetljenja, na 4 stupnja", dodaje putnica.

'Sretni smo što smo izvukli živu glavu'

Najgore od svega što u tih sat vremena agonije nije dao ni jednu informaciju, a nije bio voljan ni odgovarati na pitanja putnika.

"Samo je šutio", dodaje. Bili su sretni kada su ponovno ugledali svjetla na cesti i druge automobile. Neprilagođenom brzinom vozač je nastavio voziti niz Velebit starom cestom prema Zadru, putnici su ga i dalje molili da prilagodi brzinu uvjetima na cesti.

Zaustavili su se na benzinskoj postaji nedaleko Karina, čitateljica pretpostavlja, zbog presretača na cesti.

"To je bilo oko sat i pol vremena nakon drame koju smo proživjeli na Velebitu i trenutka kad sam zvala 112. U Zadar smo konačno stigli u 22 sata, umjesto u planiranih 19.30. Umjesto tri i pol sata, koliko traje putovanje od Zagreba do Zadra, vozili smo se punih šest sati! Na kraju ni isprike, ni pozdrava. Izašli smo sretni što smo izvukli živu glavu. Ipak razočarani spoznajom što životi putnika ovise o odluci vozača, koji nije na vrijeme shvatio da vozi putnike u opasnost", dodaje ogorčena putnica.

Poslali smo upite Flixbusu i policiji koje ćemo objaviti čim ih dobijemo.