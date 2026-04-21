Snažna poruka i sjećanje: Župnici s Korčule pjesmom obilježili godišnjicu smrti pape Franje

Danas je službeno promovirana skladba i video spot “Sunce što drukčije grije”, nastala u suradnji projekta “Zajedno” i župe sv. Josipa iz Vele Luke..

"Ovaj datum za nas nosi i dublje značenje. To je dan kada se spominjemo godišnjice smrti pape Franje. Upravo smo tih dana prije godinu dana bili u Rimu s našim krizmanicima u vremenu koje je za Crkvu i svijet bilo obilježeno tišinom, zahvalnošću i molitvom. Zato nam i ova premijera, na svoj način, postaje sjećanje na papu koji nas je učio jednostavnosti, blizini čovjeku, milosrđu koje ne osuđuje nego podiže. Papu koji je neumorno pozivao na mir u svijetu punom nemira, na Crkvu koja izlazi, koja sluša, koja liječi rane. Papu koji nas je podsjećao da je Evanđelje živo upravo ondje gdje se živi konkretna ljubav i zajedništvo", poručili su iz Župe svetog Josipa u Veloj Luci.

Projekt Zajedno, Vela Luka čine: Mario Prižmić, autor glazbe, stihova i aranžmana, lead vokali: Don Mario Tošić, Mario Prižmić i Nena Marinović, prateći vokali: Sandra Vlašić, Gabrijela Brkić, a koordinator projekta ili kako su ga nazvali Spiritus Movens je Don Hrvoje Katušić, piše Dubrovački dnevnik.

Autor videa je VSP VIDEO Dubrovnik, a snimatelji su Mateo Curić i Zvonimir Bašica. Montažer je Mateo Curić, a kolor korekcija Tana Ribarska.