Snažna detonacija uznemirila Zagrepčane: 'Vidjeli smo kratak bljesak i dim kako se diže'

U petak navečer odjeknula je eksplozija u zagrebačkoj četvrti Trešnjevka. Kako neslužbeno doznaju 24 sata riječ je o pirotehničkom sredstvu koje je bačeno na livadu kod Zorkovačke ulice.

Nešto je odjeknulo blizu Franckove tvornice. Vidio sam samo bijeli dim kako se diže. Moja djevojka vidjela je i kratak bljesak iz smjera tvornice", piše jedan korisnik na svom X profilu.

'Bomba' na Trešnjevci

"Kakva je to bomba opalila na Trešnjevci", stoji u objavi na Facebook grupi 'Moji Srednjaci' I čitatelji našeg portala prijavljuju snažnu detonaciju. "Čuli smo eksploziju na Rudešu". "Roknulo je baš jako, onako ko kad se čuje vatromet, al' nije vatromet jer je samo jednom puklo". "Čulo se do Ksavera", javlja nam zabrinuti čitatelj.

Podsjetimo, ovo nije prvi put da je snažna detonacija probudila građane. Događale su se u više zagrebačkih kvartova, a pirotehnikom su se uništavale klupice, kante za smeće i dječji tobogani.

