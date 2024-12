Susjedi se spremaju na snijeg i bijeli Božić: DHMZ izdao upozorenja za cijelu Hrvatsku

Prema prognozama snijeg će u Sloveniji početi padati večeras, a tijekom noći oborine će se proširit će se na cijelu zemlju, piše 24ur.

U Ribniško-kočevskom području očekuje se da bi moglo pasti do 10 cm snijega u nižim predjelima, a u višim čak do 20 cm. Snijeg će sutra ujutro prestati, ali će se zbog hladnog vremena zadržati.

Ponovno bi mogao početi padati u noći s utorka na srijedu što znači da će naše susjede dočekati bijeli Božić.

Što je s Hrvatskom?

U Hrvatskoj danas prevladava sunčano vrijeme, a popodne se očekuje kiša, u unutrašnjosti je moguća susnježica dok će u Gorskom kotaru padati snijeg.

Sutra će nas dočekati nestabilno i vjetrovito vrijeme, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti pretežno oblačno uz susnježicu i snijeg, češće na istoku i u Gorskoj Hrvatskoj. Pritom će se stvarati i mjestimice novi snježni pokrivač, a obilniji snijeg izgledan je u Lici. Zapuhat će umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Na Jadranu promjenjivo, uglavnom u Dalmaciji s kišom i obilnijim pljuskovima s grmljavinom, osobito u prvom dijelu dana. Jako i olujno jugo i južni vjetar u okretanju na sjeverni i sjeverozapadni, na sjevernom dijelu i bura.

Najniža jutarnja temperatura zraka od -2 do 3, na Jadranu od 3 do 8 °C. Najviša dnevna od 0 do 4, na obali i otocima između 8 i 11 stupnjeva.

Objavljeni su i meteoalarmi za cijelu Hrvatsku, što znači da će vrijeme biti opasno.

Foto: DHMZ

Izgleda da će i neki dijelovi Hrvatske dočekati bijeli Božić, ipak izglednije je da se snijeg kod nas osim u gorskim krajevima neće baš zadržavati kao kod susjeda.

