Sjećate se Roberta s opakim tumorom kojeg ima još 10 ljudi na svijetu? Otac otkrio: 'Izliječen je'

Mladić iz Vodica Robert Zanki (24), čija je priča ganula Hrvatsku, pobijedio je rijetki agresivni sarkom EWING od kojeg boluje još desetak ljudi na svijetu, potvrdio je njegov otac Toni.

"Bogu hvala, Robert dolazi kući nakon sedam mjeseci liječenja u Istanbulu! Doček u Vodicama je spreman, očekujemo ga oko 1 sat u noći. Trenutačno nemam riječi, svi smo i dalje pod dojmom i jedva čekamo vidjeti našeg Robija. Hvala svima od srca na pomoći, hvala i vama Zagorcima, pogotovo Obrtničkoj komori Krapinsko – zagorske županije i organizatoru Damiru Čučeku", poručio je za Zagorje international presretni otac, inače poznati vodički ribar i vatrogasac koji je godinama spašavao tuđe živote i dobio nagradu Ponos Hrvatske.

Što je EWING?

Sarkom EWING je zloćudni tumor čije se tumorske stanice mogu naći u kostima ili mekom tkivu. Ovaj rijedak tip tumora smatra se primitivnim neuroektodermalnim tumorom. Najčešća pogađa zdjelicu, nadlaktična kost, bedrenu kost i rebra.

Zbog agresivnosti bolesti, brza reakcija bila je ključna. "To je indigo sarkom kojega ima svega deset ljudi na cijelom svijetu. Robert je jedanaesti. Prebrz je i jako smrtonosan". pojasnio je ranije brižni otac.

Vodičani su u ožujku za Roberta u samo 48 sati sakupili 200 tisuća eura za liječenje u Turskoj. Liječnici u Hrvatskoj nemaju pristup tehnologiji koji imaju oni u Istanbulu, pa je obitelj Zanki odlučila pomoć zatražiti ondje.

Ni Robert ni njegov otac nisu očekivali da će tako brzo skupiti novac za liječenje koje mu je spasilo život. "Svi su nam pomogli- I vatrogasci, udruge, motoristi i sportaši, prijatelji i rodbina", kazao je tada Toni.

Bolesni mladić koji se suočio s užasnom dijagnozom nije izgubio nadu niti je klonuo duhom. Cijela obitelj bila je uz njega i pratila ga cijelim putem otkad se doznalo o kojoj je vrsti sarkoma riječ.

A odlazak u Istanbul pokazao je kao najbolja odluka u životu jer je 24-godišnji mladić izliječen.

