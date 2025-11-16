Severe Weather najavio arktički val: Promjena će biti iznimno nagla i dramatična

Nakon tjedna u znaku magle, vikend protječe uz južinu i iznadprosječnu toplinu. Tlak zraka je u padu ispred poremećaja koji nam se približava sa zapada i koji će nam na samom početku novog tjedna donijeti veću promjenu vremena, prvo kišu, lokalno i obilnu, a onda uz nagli pad temperature moguće i snijeg, prognoza je RTL-ove meteorologinje Damjane Ćurkov Majaroš.

O nagloj promjeni vremena raspisao se i meteoservis Severe Wheather Europe koji također najavljuje snijeg u dobrom dijelu Starog kontinenta i dramatičnu promjenu temperature.

"Snažna blokirajuća anticiklona nad Atlantikom i Grenlandom otvara put ledenom arktičkom zraku koji će se sručiti prema jugu, donoseći značajno zahlađenje i prvi ovosezonski snijeg. Istovremeno, ovakav raspored sustava pokrenut će razdoblje vrlo kišovitog vremena za Mediteran, uz prijetnju obilnih oborina i poplava", piše Severe Weather.

Promjena će biti iznimno nagla. Temperature koje su na visini od oko 1250 metara bile 7-8 °C iznad prosjeka, srušit će se na 5-10 °C ispod prosjeka za ovo doba godine. To znači da će temperaturni pad u nekim područjima, poput Londona i Toulousea, iznositi gotovo 20 °C u samo nekoliko dana. Očekuje se da će se hladni zrak nad zapadom Europe zadržati najmanje do idućeg vikenda.

Istočni dio Europe i Balkan ostat će pod utjecajem toplijeg jugozapadnog strujanja, s temperaturama koje će lokalno prelaziti 20 °C, no i ovdje se sredinom tjedna očekuje postupni pad temperature.

Gdje će padati snijeg?

S prodorom hladnog zraka stižu i oborine, što znači da će u nekim područjima padati i snijeg. Najviše snijega očekuje se na sjevernim padinama planinskih lanaca. To se odnosi na Škotsko visočje, Pirineje i Alpe. Značajne količine snijega predviđaju se i za zapadnu i jugozapadnu Norvešku.

Snijeg je moguć i na višim terenima središnje Španjolske, sjevernog Alžira, Apenina te zapadnog Balkana. U nizinama se očekuju samo povremene snježne pahulje bez stvaranja značajnijeg pokrivača.

Dok će se zapad Europe smrzavati, duboka ciklona pokrenut će snažno jugozapadno strujanje nad još uvijek toplim Sredozemnim morem. Topao i vlažan zrak donijet će veliku nestabilnost, što stvara uvjete za raširene i snažne oluje, sposobne proizvesti veliku tuču, jake vjetrove, pijavice i bujične poplave. Najveća opasnost prijeti središnjoj i južnoj Italiji, Malti te obalnom području od jugozapadnog Balkana do zapadne Grčke.

Jugozapadno strujanje donijet će i ekstremne količine kiše, posebno uz zapadne obronke Apenina i Dinarida. Prognoze upućuju na to da bi u pet dana, od ponedjeljka do subote, u nekim područjima moglo pasti između 300 i 500 mm kiše. Posebno su ugrožene Crna Gora i sjeverna Albanija, gdje bi lokalno moglo pasti i više od 700 mm kiše.

