Ljevica podržala, a desnica se ne slaže! Kujundžić: 'Oni nisu krivi za nasilje nad ženama'

Peticija koju je pokrenula aktivistica za prava žena Sanja Sarnavka kojom traži da se molitelji s trga izmjeste na neku drugu lokaciju u Saboru je dobila potporu predstavnika stranaka ljevice, dok s desnog spektra poručuju da ne postoji suodnos između molitelja i 38 ubijenih žena.

Podržavamo peticiju jer se sustavno stvara društvena atmosfera u kojoj se ideja manje vrijednosti žene promovira kao neka tradicionalna vrijednost kontra ustavne odredbe o ravnopravnosti spolova, a takva atmosfera je najplodnije tlo za nasilje nad ženama, izjavila je u ponedjeljak u Saboru Sandra Benčić (Možemo!).

"Nemojmo se zavaravati, nema tog zakonodavnog okvira koji će smanjiti nasilje nad ženama u državi u kojoj od vrha vlasti dolaze poruke 'sama si je kriva'. Nema te regulacije i tih kazni koje će smanjiti nasilje nad ženama ako je prihvaćen narativ da je žena vlasništvo muža i da on nad njom ima vlast, a to su poruke koje dolaze od onih koji tvrde da mole. Mole za što? Za drugotnost žena. To stvara atmosferu u kojoj imamo veću pojavnost nasilja", nadodala je Benčić.

"Da je tiha, bilo bi dobro"

Mi, dodaje, imamo ministra iz HDZ-a koji je poručio zastupnici Daliji Orešković da naravno da joj buče ispred kuće i ugrožavaju njenu privatnost i djecu jer je glasna. Da je tiha, bilo bi dobro i poručio joj je da mora biti tiha, napomenula je.

Dodala je i da iz Domovinskog pokreta, stranke koja je na vlasti, napadaju Borisa Jokića koji je osudio čin jednog od 'molitelja' koji je gazio ruže položene za žene koje su ubili njihovi partneri. To je partner Andreja Plenkovića u vlasti i dok se to ne promijeni neće se promijeniti rast stope nasilja nad ženama. Da stavimo kaznu i 500 godina zatvora, to neće biti odvraćajuće, smatra Benčić.

"Odvraćajuće je stvaranje društvene klime u kojoj svatko, od socijalnog radnika, pravnika, suca i svih u lancu prevencije ne postupaju diskriminatorno prema ženama i s predrasudama nego tako da prepoznaje rizike i pomogne da se ne dogodi najgore”, zaključila je.

Ustav govori o slobodi vjeroispovijesti

"Podržala sam peticiju i potpisala sam. Mislim da je to dovoljan odgovor, a je li to moguće, to je na pravnicima da odrede”, kratko je komentirala Mirela Ahmetović (SDP).

Ante Kujundžić (Most) ističe da Ustav govori o slobodi vjeroispovijesti i koja je granica do koje se netko ne ugrožava.

"Kada je riječ o peticiji, mislim da je riječ o sukobu identiteta i da ljudi koji mole, neovisno slagao se ja s njima ili ne, ne djeluju nasilnički ni u kakvom obliku. Istina je da postoje određeni ekstremi u svim kategorijama, možda i političke diverzije i ja to strogo osuđujem, ali molitva nikada ništa loše nikome nije donijela”, naglasio je.

"Peticija je diskriminatorna"

Mislim, napominje, da je peticija pomalo promašena, ali i diskriminatorna jer nedaleko od Trga bana Jelačića, na Zrinjevcu, imamo imigrante koji tamo klanjaju. Po kojoj logici nam u državi u kojoj je 85 posto katolika moli tiho na određenom trgu, a, s druge strane, nećemo pisati peticiju jer nam u parku netko na travi vrši određeni religiozni obred, zapitao je.

"Koliko god se to u peticiji pokušalo sakriti, ne mislim da je problem mjesto gdje se moli nego je prvenstveno posrijedi identitetski sukob. Smeta me da se uz molitelje veže agresija i porast nasilja jer prvi smatram da Hrvatska treba apsolutno postrožiti kazne za bilo kakav oblik nasilja, poglavito nad nježnijim spolom. No, lijepiti etiketu da su oni koji mole ujedno krivi za nasilje nad ženama, to nikome ne dopuštam”, poručio je Kujundžić.

Mišljenja je da je prilično nepošteno da se određena skupina ljudi koja moli na trgu proglasi a priori nasilnicima jer, evo, vjerojatno iz tradicije proizlazi da je žena podređena. Ne slažem se s tim, a smatram se vjernikom i pokušavam svaki dan biti što ispravniji u svom životu, kazao je. Kujundžić je osudio i ogradio se od subotnjeg gaženja ruža za ubijene žene, naglasivši da uvijek ima ekstrema, ali i dodavši da ne vidi suodnos molitelja i 38 ženskih sudbina.

Sarnavka je u subotu pokrenula online peticiju "Micanje klečavaca u ime 18 ubijenih žena u 2025.” koja je do utorka skupila više od 40 tisuća potpisa.

