Rutte završio sastanak s predstavnicima vojne industrije, kreće na Pantovčak

Glavni tajnik NATO saveza, Mark Rutte, u posjeti je Zagrebu. Sastao se s premijerom Andrejem Plenkovićem, a u ovim trenutcima u tijeku je njegov sastanak s predsjednikom Zoranom Milanovićem. Posjet Marka Ruttea Zagrebu prati naša reporterka Ana Mlinarić.

Ana, sastanak s premijerom obilježila je kriza s Grenlandom. Što je Rutte poručio iz Zagreba - ima li rješenja?

Šef NATO saveza smatra da savez uopće nije u krizi vezano za težnje Donalda Trumpa da preuzme Grenland. Danas ga je pohvalio, rekao je, da nema Donalda Trumpa, da se nikada ne bi povećala ulaganja u obranu. Pohvalio je za tu odluku na NATO samitu u Haagu, rekao je da Trump radi dobro za NATO savez i nije otkrio više detalja o posljednjoj ideji djela NATO članica iz Europe koje predvode Ujedinjeno Kraljevstvo i Njemačka koje smatraju da treba povećati vojnu prisutnost na Grenlandu i na taj način odvratiti Trumpa od njegovih ideja o zauzimanju ovog autonomnog otoka koji je u sastavu Danske.

Rutte je danas ponovio Trumpove tvrdnje da treba spriječiti taj prodor ruskih i kineskih podmornica i brodova koji okružuju Grenland. To je informacija koju Trump koristi kao svoj glavni argument zašto bi SAD trebao uzeti kontrolu nad otokom, a tu informaciju demantirale su tajne službe nordijskih zemalja, među posljednjima i danski ministar vanjskih poslova.

Nije otkrio ništa više o novim planovima NATO saveza o povećanju vojnih trupa tamo, ali očito Mark Rutte još uvijek računa na to da se razgovorom može doći do određenog kompromisa sa Donaldom Trumpom. Puno su oštriji tonovi europskih lidera danas. I Povjerenik Europske komisije za obranu Andrius Kubilius kaže da bi aneksija Grenlanda od strane SAD-a zapravo značila raspad NATO saveza i podsjeća na jedan članak ugovora o Europskoj uniji koji kaže da si zemlje međusobno u slučaju vojne sile mogu pristupiti u pomoć - sada se već tjednima raspravlja i što bi u slučaju kada bi SAD kao član NATO saveza napao Dansku kao drugu članicu NATO saveza.

Danas je oštriji od Ruttea, koji je inače vrlo blagonaklon prema Trumpu, bio čak i hrvatski premijer - nije to nikakvo iskakanje Hrvatske, to je isti stav koji se ovih dana čuo i iz Bruxellesa. Andrej Plenković rekao je da se članice NATO-a, bez obzira na veličinu jedne ili druge, moraju poštovati.

Očekuje ga i razgovor s predsjednikom republike. S obzirom da je Milanović kritizirao nedavno Ruttea, kakav će biti ton razgovora?

Upravo u ovim trenutcima šef NATO saveza odlazi sa sastanka, odlazi na Pantovčak. Ovdje je bio sa predstavnicima vojne industrije u Hrvatskoj. Čuli smo prije nekoliko dana predsjednika koji je rekao da je Rutte dobrodošao u Hrvatsku, ali da ne zna koga on predstavlja, da se ne slaže sa puno stvari koje on govori i to je zapravo u skladu s predsjednikovim izjavama o samom NATO savezu - protivio se, posebno posljednjih nekoliko godina, odlukama vezanim za Ukrajinu, Zoran Milanović smatra da se NATO uključio u sukob s Rusijom, protivio se - iako na kraju nije uložio veto - ali protivio se slanju hrvatskih vojnika u Ukrajinu kao i sudjelovanju Hrvatske u Koaliciji voljnih - jednoj novoj formaciji pod vodstvom Njemačke, Velike Britanije i Francuske. Nakon sastanka sa predsjednikom trebalo bi biti izdano priopćenje za javnost pa ćemo točno vidjeti o čemu su razgovarali.