RTL Direkt vraća se svom poznatom terminu! Mojmira otkrila kako je na ulici pozdravljaju

RTL Direkt vraća se u svoj poznati termin - od ponedjeljka do četvrtka u 22.30 na RTL-u gledatelji mogu pratiti kultnu emisiju kojoj je na čelu jedinstvena Mojmira Pastorčić. Iznimno danas, RTL Direkt kreće u 22.10 sati.

Dan završava tek onda kada ga gledatelji rezimiraju u Mojmirinom društvu, uz njezinu uigranu ekipu, za koju će glasovita televizijska urednica i voditeljica reći da su tim iz snova.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"RTL Direkt se vraća u svoj stari termin - od ponedjeljka do četvrtka se družimo od 22.30 sati. Iznimno večeras krećemo od 22.10 sati. Gledatelji znaju da je RTL Direkt adresa na kojoj će naći originalne ideje i zanimljive goste. Naći će priče koje drugdje nisu vidjeli, ispričane na drugačiji način, stvari koje će ih zainteresirati, koje neće isti tren zaboraviti! Večeras nam u goste stiže Dragan Primorac, a sutra Aleksandar Petrović", najavljuje Pastorčić.

Sezonu RTL Direkt počinje snažno, u punoj postavi - s ljudima koji čine Mojmirin tim iz snova. "Sjajni urednik Antonio Zavada, vrsna producentica Antonija Bradač, svestrani reporteri Ivan Skorin, Petar Panjkota, Borko Brunović, iznimno talentirana Darinka Trgo i najmlađi Rikardo Stojkovski, kojeg već prepoznaju na ulici", ponosno će Mojmira. Ljudi su to, dodaje, koji iz dana u dan s njom stvaraju emisije za pamćenje.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: RTL

U novoj školskoj godini, obećava Mojmira, očekuje nas još jedna Direktova sezona za čistu peticu!

"Nastavljamo s RTG-om dana, koji se s vremenom proslavio i postao jedan od najgledanijih segmenata emisije. Nije ni čudo jer u tri minute možete saznati i cijenu karata za Oasis, tko će biti novi James Bond i zašto preseljenje hrčaka košta milijune eura. Nastavljamo s MOOOLIM, tako me već sad ljudi i na cesti pozdravljaju! Normalno, bit će i nekih noviteta, samo gledajte", otkriva Pastorčić.

Mojmira Pastorčić i RTL Direkt tijekom godina su postali sinonim za kvalitetnu televizijsku priču, a činjenica da ih ljudi godinama vjerno prate na kraju svakog dana, urednici i voditeljici veliki je kompliment.

"Puno mi znači što nas gleda toliki broj ljudi, a posebno što nas prati veliki broj mladih ljudi. Gledatelji znaju da RTL Direkt ne nose suhoparne vijesti, ne bojimo se šale, sarkazma i provokacije. Bavimo se i smiješnim, neobičnim i nevjerojatnim. Ne libimo se ni kritizirati i ukazivati na pogreške, bavimo se temama koje su važne za ovo društvo - i rasizmom prema stranim radnicima i time tko je kriv za nevjerojatno skupe cijene. Je li Billie Eilish stvarno skinula Olivera Dragojevića i Gibonnija, može li Zagreb vratiti kupalište na Savi i možemo li stvarno početi trenirati i kvalificirati se za iduće Olimpijske igre. Gosti mogu biti i guverner HNB-a i Baby Lasagna. U studiju mi je bio i gay par i časna sestra koja gradi prihvatilište za bolesne. I Konstrakta i Ljubo Česić Rojs", ponosna je Mojmira koja veliki trud ulaže u raznolikost sadržaja koji nudi gledateljima.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Sve to čini RTL Direkt posebnim televizijskim mjesto, a primijetili su to i televizijska publika i kritika. No, Mojmira je jasna - svaki dan ekipa RTL Direkta daje svoj sve od sebe.

"Brojna priznanja koja smo dobili tijekom godina veliki su kompliment. No, nema života na staroj slavi. Danas moraš biti najbolji mogući. Jučer ne postoji".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ne propustite RTL Direkt od ponedjeljka do četvrtka u 22.30 - samo na RTL-u! Iznimno danas, RTL Direkt pratite od 22.10 sati!

POGLEDAJTE VIDEO: RTL Danas u novom ruhu: Uzbudljive promjene stigle na omiljenu televiziju