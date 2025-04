RTL Direkt slavi 10. rođendan! U četvrtak gledatelje očekuje iznenađenje...

Jedna od najprepoznatljivijih televizijskih emisija u Hrvatskoj slavi svoje prvo desetljeće. Urednik i voditelj Zoran Šprajc započeo je uspješnu televizijsku priču RTL Direkta 20. travnja 2015. u 22.15 sati, pozdravivši gledatelje prvi put. Već godinama, pak, Hrvatsku na počinak šalje Mojmira Pastorčić i njezino prepoznatljivo 'Pusa, bok' na kraju svakog tjedna. Veliki specijal povodom 10 godina emisije gledatelje čeka u četvrtak, 24. travnja.

RTL Direkt otvorio je novu stranicu u povijesti domaće televizije. Autentično, drugačije, svježe - i gledateljima potpuno novo, RTL-ovo late night izdanje od prvih je dana pokretanja prava televizijska senzacija. Iza kamere već deset godina vrijedno se izrađuje televizijski mozaik koji vrsni profesionalci iz dana u dan bruse do najsitnijih detalja, a znanje nesebično prenose svakom novom članu redakcije.

Foto: RTL Direkt

Čim je stigla u redakciju RTL Direkta, tada kao reporterka, Mojmira Pastorčić odmah je znala – 'to je to'. U nešto manje od godinu dana, Mojmira se pridružila uredničkom timu emisije.

Voditeljica i urednica RTL Direkta prisjeća se svog prvog dana: "Radila sam kao reporterka, Šprajc mi je rekao: 'Mojmira, ajde ti napravi koliko košta smrt'. I to je bilo to. Svidio mi se koncept emisije koja se bavi svakodnevnim događajima na drukčiji način, svidjelo mi se da on ima originalne i zanimljive ideje i htjela sam raditi takvu emisiju".

Da je njezin instinkt bio pravi, Mojmiri i RTL Direktu svjedoče i brojna priznanja koje je emisija dobila otkako se prikazuje. Otpočetka godine, RTL Direkt osvojio je dvije prestižne medijske nagrade – RTL Direkt proglašen je televizijskom emisijom godine, dok je Mojmira Pastorčić proglašena TV osobom godine.

Gledatelje očekuju iznenađenja

Specijal RTL Direkt u četvrtak, 24. travnja, gledateljima donosi pravu poslasticu. „Konstrakta i Rojs, Filipinka Criztel i Andrej Plenković, lezbijski par i Kolinda Grabar Kitarović, Zlatko Dalić i svećenik Odilon iz Benina - prisjetit ćemo se gostiju, najvažnijih komentara i fora, kao što je kucanje na vrata barake ministra Crnoje i emisije kad je u studiju gost bio Nitko. Televizijske legende pričat će o tome što smo na televizijskoj sceni promijenili, glumci i sportaši zašto nas vole gledati. Vidjet ćete kako nastaje Direkt - 'behind the scenes', ali i neke ljude koji s nama više ne rade, ali na emisiju su ostavili velik trag. U studio stiže Zoran Šprajc. Bit će to sat vremena koje ne želite propustiti“, najavljuje Mojmira specijal povodom 10 godina RTL Direkta.

Prva voditeljica koja je emisiju vodila iz svog doma

Voditeljica i urednica godinama je neprikosnovena kraljica etera, a u televizijsku povijest ušla je tijekom pandemije, postala je tada prva voditeljica u Hrvatskoj koja je program vodila iz svog doma, gdje je bio postavljen studio RTL Direkta. Njezin Vučko ušao je tada u kadar, a Mojmira je neometano privela emisiju kraju. Vučko je tek jedno od brojnih poznatih imena koja je RTL Direkt ugostio tijekom godina.

"U ovih 10 godina napravili smo više od dvije tisuće emisija. I nemoguće je sjećati se svega. Ali, ponosna sam na emisiju o odlasku kraljice Elizabete II, saznali smo da je umrla u 19:30, u 22:30 smo imali sve o tome, i biografiju i javljanje iz Londona, i najveće stručnjake u gostima, kao da smo se pripremali tjedan dana. Radili smo puno specijala, uvijek se rado sjetim da je Zdravko Marić jedini ministar čijem smo odlasku posvetili cijelu emisiju. Pamtit ću Baby Lasagnu koji je došao u RTL Direkt direktno s Eurosonga.

Svi su ga tada htjeli čuti, on je bio pun dojmova i ne pamtim da sam ikada dobila više poruka nego nakon tog intervjua. Pamtim kako smo na 40 godina albuma Thriller, u svim prilozima u pozadini imali glazbu Michaela Jacksona. U našem studiju rodili su se mnogi klasici, kao Josipa Lisac i priča o štuki u šlagu, kad je u stolici sjedio gospodin Nitko ili kad smo čuli što bi Miro Bulj napravio da mu je sin gay", otkriva Mojmira. Neostvarena želja ipak postoji, Mojmira bi željela ugostiti legendarnog scenarista Larryja Davida.

'Puno vremena posvećujemo storytellingu'

Humor i sarkazam neizostavan su začin RTL Direkta. "Ozbiljnim stvarima se bavimo na drukčiji način. Komplicirane stvari tumačimo jednostavno - tako i pojave kao što su inflacija, recesija ili carine. Nismo opsjednuti politikom, opsjednuti smo društvom i time kako da ono bude bolje. Važan mi je taj pristup, važno mi je da nazivamo stvari pravim imenom, nema protokola i praznih priča. Govorimo jezikom koji ljudi razumiju, kod nas nećete čuti klišeje i fraze, kod nas ne stanuju ni limeni ni četveronožni ljubimci, ni manifestacije ni šušur. Nećemo vam priču po tko zna koji put ispričati na isti način. Potrudit ćemo se sjetiti nečega što se tog dana neće sjetiti nitko drugi. Puno vremena posvećujemo storytellingu, kako nešto ispričati, i kako to najbolje ilustrirati. I to je tajna. Vrag je u detaljima. I u jako puno truda. Svaki dan", jasna je Pastorčić.

Demistifikacija uspjeha emisije Mojmiri je važna. Nema čarobne formule, treba raditi, neumorno, s entuzijazmom, svakog dana. Dati sve od sebe - i dio sebe. Kako je dio svakodnevice u domovima diljem Hrvatske, tako joj ljudi i prilaze gdje god išla.

"Ljudi mi prilaze na ulici, na placu, na koncertu, gdje god idem. Čestitaju mi na onome što radimo, hvale i komentiraju emisiju. Neki komentiraju frizuru, neki pitaju gdje su mi naočale na ekranu, nekad me pitaju zašto samo četvrtkom završavam emisiju s 'pusa bok', nekad kad me vide samo kažu 'MOOOOLIM'? Najponosnija sam na to što RTL Direkt gledaju mladi ljudi. Prilaze mi na ulici, a ogroman broj ljudi prati nas i na društvenim mrežama. Moju najavu o sredozemnoj medvjedici koja je viđena u Albaniji, proteklih par dana vidjelo više od dva milijuna ljudi", priča voditeljica i urednica desetogodišnjeg RTL Direkta, zaključujući kratko i prepoznatljivo 'Molim?'.

