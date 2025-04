Ona ne podiže ton – podiže standarde. Bez filtera, bez viška riječi – Mojmira Pastorčić već godinama radi emisiju koja je promijenila pravila informativnog programa i postala sinonim za hrabru, brzu i jasnu televiziju. Dok mnogi mediji igraju na površnost, ona bira sadržaj. Ne nosi štikle, ne skriva mišljenje i ne boji se biti 'previše'.

Uoči 10. rođendana kojeg emisija RTL Direkt slavi 20. travnja s njom smo razgovarali o granicama koje je pomaknula, o predrasudama koje je srušila – i o sebi kakvu ne gledamo svaki dan na ekranu.

Na početku čestitke, prošlog petka proglašena si TV osobom godine prema izboru čitatelja Večernjeg lista, RTL Direkt je osvojio Zlatni studio za najbolju emisiju? Kako se osjećaš? Kako sve te nagrade utječu na tebe i ekipu?

Za 10. rođendan smo stvarno dobili dva lijepa poklona. Nagrade i za mene i za emisiju. I to u ludoj i nepredvidivoj godini izbora, parlamentarnih, predsjedničkih, američkih, godini Trumpa, Putina, rata u Gazi, Baby Lasagne, inflacije, bojkota, totalno novog svijeta. Radili smo svašta, bili smo u New Yorku i u Indiji, radili specijalne emisije, izborne emisije, tumačili sve te ludosti koje se događaju. Puno hvala na komplimentu da smo u takvoj godini bili najbolja emisija. I puno hvala na trećoj Ruži za TV osobu godine, to mi je veliko priznanje. Sve ove godine ulažem velik trud u to da o važnim temama govorimo jasno i zanimljivo. Da smo zabavni i originalni. Drago mi je da se trud isplatio.

Foto: Neva Zganec/Pixsell

Sjećaš li se večeri prije prvog Direkta? Jesi li tada mislila da ćete dogurati do deset godina i osvojiti sve te silne nagrade?

Sjećam se da sam prvi dan emisije radila prilog o hrvatskim nobelovcima, Ružički i Prelogu. I da mi je prvi tjedan Šprajc rekao da radim koliko košta smrt. I to mi je bilo zanimljivo. Znala sam odmah da Šprajc ima originalne ideje i da će to biti dobra emisija,.

Kako se emisija promijenila, a kako ti s njom?

2015. Milanović je premijer, Europa je otvorena, Trumpa ni na vidiku a kava je 8 kuna. Toliko dugo je prošlo, i tako se puno promijenio i Direkt. Prije smo imali smo nastupe bendova u studiju, Dubiozu Kolektiv, Jeboton, Šprajcu je policajac bio u studiju, plišani medo je jednom vodio cijelu emisiju. Neko vrijeme smo imali rubriku s političarima, Josip Antolić trči s Marasom po Maksimiru, Panjkota s Kajtazijem na karateu. Stalno nešto smišljaš. Pa Rikardo Stojkovski s pločom ispituje pitanja iz mature na trgu, Lada Marinović s onim vrećama odvajanje otpada hoda po Saboru, nitko pojma nije imao, samo Zdravko Marić je znao točno gdje se što baca. Poslije smo uveli Mooolim, koji je postao totalni hit, pa RTG dana koji jako dobro prolazi.. Sad za izbore smo probali drugi đir razgovora s političarima, nezaboravni su bili odgovori na pitanje je li Tesla Hrvat ili Srbin, pa čak i na pitanje Dinamo ili Hajduk. Mijenjali smo formate, stalno ljudima moraš nuditi nešto novo. A mijenjala sam se ja i moja uloga. Bila sam reporterka, urednica i voditeljica. Promijenila razne frizure. Ludih i napornih 10 godina.

Direkt je uvijek bio 'drugačiji'. Kako ste to postigli – i sačuvali deset godina kasnije?

Zato što smo i ozbiljni i zabavni. Oduvijek njegujemo autorski pristup, kod voditelja i reportera. Imamo opušteniji i neformalan stil. A bavimo se nezgodnim temama, kontroverzama, postavljamo izravna pitanja. Bavimo se i stvarima koje su ozbiljne i važne, i onima koje su nekonvencionalne i začudne. I trudimo se kako pričamo te priče. Nastojimo da su gosti emisije raznoliki, i da čujete neke stvari koje drugdje ne biste.

U ovih 10 godina, jesi li ikad pomislila da je dosta? Da bi mogla stati?

Ovo je zahtjevan tempo, traži puno rada, koncentraciju od jutra do mraka, najbolji performans na kraju dana, u 23 sata. Donosi ogromnu izloženost, malo privatnost. Vijest je kad odlazim na godišnji ili se s njega vratim. To je jako neobičan osjećaj.

Što bi rekla da je najveći utjecaj koji je RTL Direkt imao na hrvatsku medijsku scenu?



Svašta smo promijenili, mnoge smo naljutili, i pritom se dobro zabavili. Direkt utječe na to da se o razgovara o nekim temama koje ne bi dobile pozornost, ili traži odgovornost. Nekad upozorava na to kako u društvu ne bi smjelo biti. Nekad prilog o tome da ljudi s invaliditetom dobivaju drvena stopala umjesto modernu protezu promijeni pravilnik, ili Marko Bošnjak u emisiji kaže da je gej, i to je za Hrvatsku važno. Sigurno je da smo utjecali i na to kako mnogi drugi mediji pristupaju pričama, znam da se u drugim redakcijama gleda Direkt. Jednom sam u novinama pročitala nečiji tekst, i bio mi je jako poznat, pa sam shvatila da je to doslovno moja najava od nekidan. Ali znate kako se kaže: kopiranje i imitacija, to su najveći komplimenti.

Da možeš u ovih deset godina promijeniti samo jednu stvar u vezi emisije – što bi to bilo?

Ne bi tako dugo nosila dugu kosu.

Ako bi Direkt imao još 10 godina ispred sebe, kako bi voljela da izgleda? I gdje vidiš sebe u toj priči?

Volim raditi televiziju, i volim kad se ta televizija mijenja. Mislim da rezultati koje imamo na društvenim mrežama pokazuju da smo zainteresirali mlade ljude, i da imamo budućnost. I ponosna sam na to što se u mojoj redakciji televizija ne radi kao da je 1996. Nismo dosadni, gledamo naprijed, što zanima ljude, koje su nove tehnologije, što može robot za po kući, o čemu se priča na društvenim mrežama, zašto je nešto viralno na Tik Toku, i zašto se ženska udala za hologram.

Tvoja prisutnost na ekranu djeluje jako sigurno. Jesi li ikad imala osjećaj da moraš ‘ublažiti’ sebe da bi bila prihvaćena?

Hahaha. Ja puno pričam, glasna sam i hiperaktivna, puno mašem rukama kao što vidite, možda bi nekad trebala malo ublažiti sebe. Ali nikako zato da bi bila prihvaćena.

U jednoj si izjavi rekla da ne nosiš štikle, nemaš umjetne nokte ni botoks. Je li to samo izbor – ili stav?

Ne postoji samo jedan stil i samo jedna estetika. I ne vidim nikakav razlog da sve žene na Instagramu, na cesti, u kafiću ili u televizijskom studiju izgledaju isto. Moj je odabir da ne nosim štikle i botoks, moj je odabir prirodan izgled. A moja je poruka uvijek da je bitniji sadržaj.

Jesi li kroz karijeru osjećala da ti se neki prostor zatvorio jer si žena sa stavom?

Biti ženska sa stavom otvara vrata mrzilačkim komentarima, nadimcima Zlojmira i Gnojmira, otvoreno uvredljivim naslovima. Među tisuću pohvala, dovoljan je jedan zlobni komentar na Facebooku da bi naslov na nekom portalu bio „gledatelji otkrili što ih najviše živcira kod Mojmire“. Ali ni uvrede ni pokušaji omalovažavanja ni diskreditiranja ne mogu umanjiti važnost posla koji radimo, niti rezultate koje postižemo. U zadnjih 10 godina emisija, Šprajc i ja dobili smo nevjerojatnih 13 nagrada, Ruža i Studija. Eto, to publika misli o nama.

Kad nisi novinarka – tko si?

“Tko si ti” je jedno od najtežih filozofskih pitanja. Pa mi je teško odgovoriti. Mogu reći za sebe da volim bez prestanka slušati muziku. Volim druženja i razgovore. Volim čitati, volim brze serije i da mogu, stalno bi putovala. Najviše od svega volim ljeto i otoke. I da, finu hranu.

Foto: RTL

Tvoj pas Vučko postao je zaštitni znak tvojih slobodnih trenutaka. Što ti on znači?

Nekad šećem, i ljudi prepoznaju prvo Vučka, pa onda mene. Hahaha. U mladosti je bio butelja neviđene energije, baterija koja se ne prazni. Pa sam vječno bila po šumama i parkovima, nasipu i brdu. Donio mi je 15 godina hodanja, bez obzira na kišu, zimu, i plus 40, šta god bilo, s psom uvijek hodaš. Hodanje je zdravlje, to smiruje, pročišćava. A Vučko je lud pas i donosi mi ogromnu radost.

Da danas počinješ ispočetka – bi li opet birala televiziju? Što je tvoja definicija uspjeha?

Nemam pojma da postoji definicija uspjeha. Televizija me odvela jako zanimljivim putevima, od ureda predsjednika do romskog naselja, od školske kantine do migrantskog kampa. Letjela sam helikopterom iznad Plitvica i na Tajlandu radila priče o ladyboyevima. Upoznala sam jako puno zanimljivih i važnih i svakakvih ljudi, i Korada Korlevića i Rippera, i Miću Dušanovića i Konstraktu. Tako da, opet bih izabrala televiziju.

