Ovo je istina o pozivu koji primaju žene u Hrvatskoj: Što otkrivaju podaci koje neki osporavaju?

Nakon što je objava Hrvatske stranke građanskog otpora izazvala burnu reakciju Ivane Kalogjere, osnivačicu udruge 'Nismo same' posvećenoj borbi protiv raka dojke, u kojoj stranka dovodi u pitanje besplatne pozive na mamografiju i sumnjajući u ciljeve prevencijskih pregleda, provjerili smo koji su rezultati ovakvih pregleda.

Naime, u Hrvatskoj se od 2006. godine žena šalju pozivi na besplatnu mamografiju s ciljem ranog otkrivanja raka dojke kako bi se bolest uočila u najranijem stadiju.

U RTL Detektoru provjerili smo - koliko se žena odazvalo preventivnim pregledima do danas, u koliko slučajeva je rak dojke otkriven u najranijem stadiju.

Mamografijom otkriveno 10.000 novih karcinoma

Kako nam je odgovorila dr. sc. Andrea Šupe Parun, koordinatorica Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke, u sklopu nacionalnog programa se sve žene u dobi od 49 do 70 godina pozivaju na mamografski pregled svake dvije godine.

Potvrđuje - cilj je što ranije otkriti bolest, uspješno se liječiti i smanjiti smrtnost od raka dojki.

"U u tijeku je 9. ciklus provedbe nacionalnog programa u Hrvatskoj. Pozivima se odaziva 70 posto žena što našu zemlju svrstava među one s visokim odazivom u mamografskom probiru. Od početka provedbe programa napravljeno je oko 2,300.000 mamografskih pregleda. Otkriveno je više od 10.000 novih karcinoma dojki, i to više od 60 posto u ranom stadiju", govori nam dr. sc. Andrea Šupe Parun.

Smrtnost se smanjila za 25 do 30 posto

Upravo zahvaljujući tome što se kroz rani probir i zahvaljujući naprednoj dijagnostici te zahvaljujući inovativnim terapijama - smrtnost od raka dojke smanjila se za 25 do 30 posto te imamo nižu stopu smrtnosti od većine EU zemalja.

"Karcinomi dojke koje danas otkrivamo su bitno manji u odnosu na karcinome otkrivene prije uvođenja programa probira na rak dojke te donose bitno veće šanse za preživljenje od ove bolesti", ukazuje naša sugovornica.

Mamografija je osnovni pregled za rano otkrivanje raka dojke, kaže naša sugovornica, koji je prihvaćen kao metoda probira kod žena starijih od 40 godina koje nemaju simptome bolesti. Dodaje da je to jedina metoda pregleda dojki za koju je dokazano da smanjuje smrtnost od raka dojke.

"Za žene generativne dobi mamografija se preporučuje u prvoj fazi menstrualnog ciklusa, odnosno od petog do 12. dana kada je gustoća žljezdanog tkiva manja. Osjetljivost mamografije veća je u involutivno promijenjenim dojkama (dojke s većim udjelom masnog tkiva) što je slučaj kod žena srednje i starije dobi. Stoga se mamografija u pravilu ne preporučuje kod žena mlađih od 40 godina kada je udio žljezdanog tkiva veći te je time niža osjetljivost ove pretrage", ističe naša sugovornica.

Međutim, i kod žena starijih od 40 godina moguć je veći udio žljezdanog tkiva u dojkama te je time osjetljivost mamografije niža.

Dodatni ultazvuk i magnet

"Upravo za, to kod svih žena koje imaju dojke s većim udjelom žljezdanog tkiva, u nalazu mamografije u okviru nacionalnog programa, preporučuje se i dodatan pregled ultrazvukom kako bi se povećala osjetljivost i točnost nalaza", navodi.

Dodaje i da je od 2024. godine Nacionalni program ranog otkrivanja raka dojke dodatno je unaprijeđen za žene koje imaju gustoće fibrožljezdano tkivo. Njima se daje preporuka da se jednom u dvije do četiri godine učini magnetska rezonancija dojki.

