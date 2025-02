Roditelji na nogama u Veloj Luci: 'Gađa ljude lukom i strijelom, upao je u školu i prijetio'

Veliki strah uvukao se među roditelje u Vela Luci nakon što se pročula priča da je jedan muškarac iz mjesta isprovociran uletio u školu i navodno prijetio da "će ih sve pobiti".

Prema riječima više roditelja s kojima smo razgovarali, slučaj se nikome nije prijavio odmah po izbijanju incidenta, o tome nije obaviještena ni policija, ali priča se počela prenositi od "usta do usta" i izazvala nelagodu jer mještani znaju o kojem se muškarcu radi, svakodnevno je u Vela Luci, kažu da redovito boravi oko škole i navode da je u kontaktu s djecom. Tek nakon upita novinara, policija je došla naknadno u školu.

Neki od roditelja prepričali su nam što se dogodilo.

'Isprovocirala' ga djeca

"Riječ je o psihički nestabilnom muškarcu i navodno liječenom ovisniku. Svi ga znamo. Incident se dogodio tijekom prošlog prosinca, za sve smo saznali naknadno. Djeca su bacala iz škole na njega papiriće, navodno je doletjela i gumica, što ga je jako uzrujalo. Uletio je u školu, prijetio da će ih sve pobiti. To sam saznala s odmakom od mjesec i pol dana, pokušala sam sve istražiti, pitala ravnateljicu koja je rekla da tada nije bila u školi nego da je tada bila na bolovanju", govori nam jedna majka koja je bila vidno uzrujana dok smo razgovarali i zbog straha je molila za anonimnost.

Kaže, navodno su djelatnici preuzeli kontrolu nad situacijom kad je muškarac upao u školu, ali da škola tada ništa nije prijavila policiji, o svemu nisu obavijestili niti roditelje te imaju dojam da se sve pokušalo zataškati.

"Navodno je zamjenica ravnateljice procijenila da nema potrebe ništa prijaviti policiji. Ali radi se o opasnom čovjeku, svi ga znamo, izaziva nerede, ljude gađa lukom i strijelom ili praćkom na cesti. Svi smo imali neugodan kontakt s njim. Prijeti se svima", govori nam jedna majka čije dijete ide u školu.

Kaže, taj muškarac redovito se pojavljuje pred školom, ulazi čak u dvorište gdje je školska dvorana.

Mještani navode da prijeti

"I meni se prijetio, trčao prema meni, jednom sam pobjegla i potom plakala koliko sam se uplašila. Ranije je taj muškarac bio ispred lokalnog dućana i radio nerede, sad se preselio u krug škole", govori nam naša sugovornica.

Kaže, iako je prijetnje koje joj je uputio prijavila policiji, ne vjeruje da se išta može napraviti jer nije bilo izravne fizičke ugroze ali da su joj u policiji navodno iskazali nevjericu što škola nije prijavila navodne prijetnje smrću koje je taj muškarac ranije izrekao u školi.

"On je nasilan, neki dan je hodao u gaćama, a vani je bio minus. Ovaj tjedan rano ujutro, oko 6.30 bio je pred školom, stalno je pred školom. Dobacuje svima svašta, prijeti se", kaže nam majka.

Inače, sam incident u školi u Veloj Luci dogodio se prije slučaja u Prečkom.

I njezin suprug potvrđuje ove navode i kaže da se radi o muškarcu koji ima goleme probleme.

"On je kao tempirana bomba. Bolestan je i još više poludi kad se spomene da mu treba pomoć. Bio je i u komuni, međusobno razgovaramo mi mještani kako da mu pomognemo jer treba pomoć. Ali teško je i kao da svi čekaju da onaj drugi pokrene stvar. I svi se bojimo jer ne znamo što može napraviti. Ali ovo je sad stvarno opasno jer je taj čovjek stalno pred školom i kraj dvorane, blizu naše djece je", govori nam suprug.

'Nitko ne reagira'

Još jedna majka potvrđuje nam da mnogi u mjestu boje, da je problematični muškarac stalno oko škole i da nitko ništa ne poduzima.

"On se inače mota oko škole. Taj dan nekoliko njih gađalo ga je papirićima s prozora škole. Možda bi i neki normalan čovjek loše reagirao, a on je k tome još psihički bolestan. Ima iza sebe i povijest droge. On je vatra, valjda mu se nagomilalo i uletio je u školi. Srećom je tu bio domar koji ga je zaustavio na hodniku. I nakon toga nitko ništa nije napravio. Zar se mora nešto dogoditi da se reagira", upitala je druga majka s kojom smo razgovarali.

'Svaki dan je tamo'

Potvrđuje da ništa službeno iz škole nisu dobili. Potvrđuje da taj muškarac ulazi u dvorište gdje je školska dvorana. "On je svaki dan tamo. U blizini je i trgovina i svi se boje kad uđe jer nitko ne zna kako će se ponašati, hoće li biti normalan ili ne. Neki dan je ušao u trgovinu, stavio ruke u položaj kao da drži pušku i proizvodio zvukove pucanja: 'Ra-ta-ta-ta-ta'. Nikome nije ugodno", govori nam.

Kaže, kad se taj muškarac obrati nekome, pokušavaju ignorirati, da je i svoje dijete uputila da ne odgovara kad mu se obrati. Kaže da su joj djeca imala iskustva da muškarac postavlja "čudna pitanja", te da im je rekla da ne ulaze u ikakvu interakciju s njim, ništa grubo da ne govori, da jednostavno prođe bez velike rasprave. Potvrđuje priču i da on lukom i strijelom i praćkom gađa ljude. "Čini to iz svoje kuće i gađa i vozila i prolaznike. Ne znam je li tako ikad nekoga ozlijedio. Ali se bojimo. Neka djeca prave se frajerima i govore što on njima može. Neki mu se i rugaju. Ali to nije ništa dobro", priča uznemireno i druga majka.

Kaže da ona osobno nikad nije reagirala, obratila se policiji ili nekome da interveniraju, da nije čula da je itko drugi to napravio. Potvrđuje da je bio sastanak u školi vezan uz novi protokol za sigurnost škole, da nitko pritom nije spomenuo što se dogodilo u njihovoj školi, da je osobno htjela postaviti pitanje je li istina da je čovjek upao u školu i prijetio da će ubiti, ali da nije imala priliku.

"Škola se zaključava sad, ali prvašići su odmah kraj ulaza u školu. Taj čovjek se mota ispred škole na javnoj površini. Kaže da s muškarcem živi majka, da je više njih čulo kako je prijetio i njoj. "Kad bi netko 'normalan' izjavio takve stvari, odmah bi završio na policiji. Ne i on. Strah me za djecu, ali i sebe samu. Istina je da se škola zaključava, ali on je stalno ispred škole na javnoj površini, ulazi u dvorište gdje je dvorana, on je stalno tu u kontaktu s djecom", govori nam i ovaj majka vidno uzrujana.

Pitali smo i načelnicu Vele Luke Katarinu Gugić koja kaže da je čula za incident ali da ne može ništa potvrditi.

'Svašta se priča'

"Malo je mjesto i svašta se priča. Ali Općina nije osnivač škole i nemamo u njoj svoje predstavnike da bih išta mogla potvrditi. Nije ništa prijavljeno. Navodno se ništa nije prijavilo jer se nije dogodilo unutar škole, postoji priča na društvenim mrežama, ali mi bismo svakako prijavili da je takva informacija došla do nas. Ipak, zvuči mi malo neozbiljno da se nešto dogodilo, a da se ne bi reagiralo", rekla nam je načelninca Katarina Gugić.

Obratili smo se školi te nam je ravnateljica Lucijana Mirošević potvrdila da incident s muškarcem nisu prijavili policiji, nego su to učinili tek nakon novinarskog upita.

'Sve se dogodilo u studenom, nije bilo prijetnje'

"Događaj se nije zbio u prosincu, nego točno 20.studenog 2024.g., i muška odrasla osoba je prije početka prvog nastavnog sata jutarnje smjene zaista ušla u zgradu škole, te ga je pri ulasku u jednu od učionica školski domar sustigao i doslovce tek zamolio da se napusti zgradu, što je ovaj bez ikakve prepirke i učinio. Pri svemu ovome, po našim saznanjima, nije nikome uputio nikakve prijetnje", odgovorila je ravnateljica navodeći da ne zna je li muškarac psihički bolestan.

Ipak, potvrđuje da znaju tko je on.

"Vela Luka je mjesto sa nešto manje od 4000 stanovnika. Iz toga samo po sebi proizilazi da se svi mi uglavnom makar i iz viđenja međusobno poznajemo. Dakle, odgovor je da, on je bio i učenik naše škole, a cijeli život stalno boravi u Veloj Luci", navodi ravnateljica Mirošević.

Potvrdila nam je da slučaj nisu prijavili policiji i objašnjava zašto: "Sam po sebi, ulazak nepozvane osobe u školu, a osobito ako se ima vidu da se to dogodilo sredinom studenog 2024.g., mjesec dana prije tragičnog događaja u OŠ Prečko u Zagrebu, a u nedostatku kakvih drugih okolnosti poput ma kojeg vida nasilja ili prijetnji nasiljem, po našem nahođenju nije imao obilježja nekog kažnjivog djela koje bi se trebalo prijaviti policiji."

Dodala je i ovo: "Da je ovakva naša odluka bila primjerena, potvrđuje i činjenica da policija, čiji su službenici, a povodom dojave novinara jednog lokalnog portala, 3. siječnja 2025. g. obavili obavijesne razgovore sa osobama uključenim u navedeni događaj, a koliko smo za sada informirani, nije utvrdila osnove sumnje o počinjenom prekršaju ili kaznenom djelu."

'Nitko iz škole nije bio ugrožen'

U svom odgovoru na pitanje je li bio itko ugrožen u trenutku kad je muškarac ušao u školu navodi da prema informacijama s kojima raspolažu nitko iz škole nije bio ugrožen niti je imao razloga osjećati se ugroženim.

Pitali smo i je li točno da je muškarac prijetio da "će ubiti" te izričito odgovara da to nije točno. Ipak, inzistirali smo i na odgovoru je li točno da isti muškarac redovito (prema tvrdnjama roditelja čak svaki dan) boravi ispred škole i je li točno da ulazi u verbalne sukobe, da dobacuje prijetnje ili izaziva nelagodu prema djeci ili roditeljima?

'Mirno sjedi na javnim klupama'

"Ova osoba je zaista imala običaj da u jutarnjim satima mirno sjedi na javnim klupama na obali pred zgradom škole. Nemamo saznanja da bi ista osoba 'ulazila u verbalne sukobe i dobacivala prijetnje". Što se tiče 'izazivanja nelagode prema djeci i roditeljima' treba reći da se, sve i da je tome tako, ipak radi o nečijem posve individualnom doživljaju, koji kao takav ne bi smio biti predmet zaštite ili razlog poduzimanja kakvih mjera prisile prema osobi koja bi samim postojanjem izazivala nečiju nelagodu", odgovorila je ravnateljica Mirošević.

Pitali smo i što je škola poduzela da bi se muškarca udaljilo?

Odgovorila je: "Premda se time uopće ne ponosimo, istina je da smo i to samo pod pritiskom objave a zatim i posjete jednog, po vlastitom riječima vrlo zabrinutog roditelja, odmah potom, dana 31. siječnja.2025.g. telefonski , a zatim 3. veljače 2025. pismeno zamolili policiju za pojačanu ophodnju ispred zgrade škole. Od policije do danas nismo dobili nikakvu povratnu obavijest, no nakon 3. veljače 2025. istu osobu i dalje viđamo kako tijekom jutra sjedi na javnoj klupi, ali ipak, nekoliko desetaka metara južno od zgrade škole."

Provjerili smo i navode roditelja da taj muškarac ulazi u dvorište kraj škole, da se ono ne zaključava i da i tu ostvaruje kontakt s učenicima.

'Od 7. siječnja ulazi su zaključani i pod nadzorom'

"Potpuna je neistina da ova osoba ikako, a kamo li redovito ulazi, odnosno da bi ranije ulazila u školsko dvorište. Zgrada škole i školska dvorana, počev od 7. siječnja 2025.g., imaju samo po jedan ulaz, koji su stalno zaključani i po nadzorom. Prethodno je s javne površine potrebno ući u školsko dvorište, koje, razumljivo, ne može biti stalno zaključano, jer bi to iziskivalo stalnu nazočnost vratara-ključara pred dvorišnim vratima. Ta vrata se, naravno redovito zaključavaju za vrijeme velikog odmora tijekom kojeg u dvorištu borave učenici i dežurni učitelji", odgovorila je ravnateljica.

Potvrđuje i da se na ulazu u školu redovito provjerava identitet svih posjetitelja, da to tijekom jutarnje smjene radi školski domar, a u popodnevnoj smjeni jedna od spremačica.

O svemu je ravnateljica dodala i ovo: "Činjenica je da od 20. studenog 2024. do siječnja 2025. nitko od roditelja nije našao potrebnim obavijestiti razrednika ili školskog pedagoga, odnosno objaviti ili prijaviti ovaj događaj. Uostalom, barem za sada izgleda da za to nije ni bilo valjanog razloga. Stoga bi se moglo zaključiti da se radi o nesporazumu odnosno reakciji koja proizilazi iz promatranja i ocjene ovog našeg događaja u kontekstu tragedije u školi u zagrebačkom naselju Prečko koja se međutim dogodila kojih mjesec dana kasnije.

Naime, tek nakon tragičnog slučaja u Zagrebu, sustavno su pooštrene mjere zaštite i sigurnosti učenika u školama koje su početkom drugog polugodišta propisane protokolom. To s druge strane znači da su do tada škole bile izložene ovakvim i sličnim, više ili manje neovlaštenim ulascima, koje, ako pri tome nije učinjeno neko kažnjivo djelo, nije bilo razloga ni obveze prijavljivati."

'Policija nije zaprimila dojavu'

Obratili smo se i policiji te iz Dubrovačko-neretvanske policije navode da nadležna Policijska postaja Korčula nije zaprimila dojavu o ovom incidentu u školi.

"Saznanja o navedenom događaju policija je dobila u siječnju ove godine kada je zaprimljen novinarski upit o incidentu. Tragom novinarskog upita policija je provela izvide kojima je utvrđeno kako se događaj dogodio 20. studenog 2024. godine. Utvrđeno je kako su spomenutu mušku osoba djeca provocirala dok je sjedio na klupi ispred škole, nakon čega je on ušao u školu negodovati zbog neprimjerenog ponašanja djece. Odgovorne osobe škole nisu pozvale policiju već su samostalno riješili situaciju tako što je domar škole izveo muškarca van ustanove", odgovorili su iz Dubrovačko-neretvanske policije.

Dodali su i ovo: "Slijedom saznanja za navedeni događaj Policijska postaja Korčula je sredinom siječnja ove godine na sastanku međuresorne suradnje, na kojem sudjeluju i ravnatelji odgojno obrazovnih ustanova, pozvala da se prijave sumnjive radnje ili događaji, ali ni tada nismo zaprimili prijavu o navedenom incidentu."

Bacio kamed na moped

Ipak, imaju ovog muškarca u evidenciji to da je prema njemu postupala samo jednom i to u "travnju 2022. g., kada je bacio kamen na moped 51-godišnjeg muškarca zbog čega je došlo do verbalnog sukoba između njih i zbog čega je muška osoba prekršajno sankcionirana".

Iz policije dodaju i to da nisu zaprimili niti jednu drugu dojavu roditelja ili građana o navedenoj osobi. "Stoga pozivamo građane da svaku sumnju na kazneno djelo ili prekršaj bez odgode prijave policiji. Vezano za upit je li spomenuta osoba bila u zoni škole u jutarnjim satima 5. veljače 2025. g., obavještavamo Vas kako policija takvih saznanja nema", odgovorili su.

