Konačno riješena trakavica? 'MORH je uzeo brodove Debeljaku'

Radi zaštite imovine i državnih interesa Ministarstvo obrane (MORH) upisalo je tri obalna ophodna broda u gradnji u Upisnik brodova Oružanih snaga (OS RH), potvrđeno je u utorak iz Ministarstva koje naglašava da poduzima sve kako bi se završila gradnja preostala tri obalna ophodna broda. Slijedom toga, stoji u odgovoru MORH-a na upit Hine, Lučka kapetanija Split brisala je ta tri broda iz Upisnika brodova, a radi se o brodovima Karlobag, Opatija i Skradin.

Jutarnji list u utorak u članku "MORH uzeo brodove Debeljaku" piše kako je time možda došla kraju "trakavica" oko vlasništva nad brodovima koje je trebala izgraditi tvrtka Brodogradilište specijalnih objekata (BSO), koja je dio Brodosplita u vlasništvu Tomislava Debeljaka. Iz MORH-a napominju da je "u skladu s odredbama Ugovora o gradnji obalnih ophodnih brodova Brodogradilište specijalnih objekata d.o.o. (BSO), u slučaju poteškoća u poslovanju tijekom izvršenja Ugovora obvezno predmet nabave u zatečenom stanju zajedno s poslovnim kapacitetima i svom opremom staviti na raspolaganje Ministarstvu obrane".

"Budući da je BSO 2. listopada 2025. godine dospio u blokadu, dakle nastupile su poteškoće u poslovanju, ponajprije zbog nelikvidnosti i nad njim je otvoren predstečajni postupak rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu broj St-2590/2025 od 28. studenog 2025., sukladno predmetnom Ugovoru stvorili su se uvjeti za ispunjenje ugovornih obveza", naglašava MORH.

Ministarstvo ispunilo sve obaveze

S obzirom na navedeno, kao i na činjenicu da je Ministarstvo ispunilo sve financijske obveze prema BSO-u i da nema nikakvih dugovanja iz Ugovora o gradnji obalnih ophodnih brodova, proveli smo upis preostala tri obalna ophodna broda u Upisnik brodova Oružanih snaga, naveo je MORH.

Povrh tih ugovornih činjenica, podsjećaju iz MORH-a, BSO je baš na dan kada je dospio u blokadu, Ministarstvu obrane poslao dopis da jednostrano raskidaju ugovor o gradnji preostala tri broda.

"Tim više, Ministarstvo obrane bilo je dužno zaštiti svoju imovinu, a pravni postupak protiv BSO se nastavlja u cilju preuzimanja obalnih ophodnih brodova", naglašava Ministarstvo. Poručuje na kraju i da "poduzima sve kako bi se završila gradnja preostala tri obalna ophodna broda koji su u različitim fazama izgrađenosti".

