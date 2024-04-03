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POZIV SVIM LISTAMA / Raspored predstavljanja kandidata za parlamentarne izbore 2024.

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Foto: RTL
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Foto: RTL

RTL poziva stranke i koalicijske liste na snimanje predstavljanja kandidata

3.4.2024.
12:27
RTL
VOYO logo

Pozivamo sve kandidacijske liste koje sudjeluju na parlamentarnim izborima na snimanje za predstavljanje izbornih kandidata za izbor zastupnika u Hrvatski sabor koje će se održati prema niže navedenom rasporedu. 

Snimanje predstavljanja programa održat će se u studiju RTL-a u subotu i nedjelju, 6. i 7. travnja 2024., na adresi Krapinska 45, Zagreb.

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Samo po jedan kandidat sa svake kandidacijske liste ima pravo na petominutno predstavljanje. Ako kandidat ne dođe u dogovoreni termin snimanja, smatrat će se da je svojevoljno odustao od snimanja i predstavljanja. Ponovno snimanje kandidata nije moguće.

Predstavljanje kandidata koji u svom govoru bude širio vjersku, nacionalnu i spolnu mržnju ili na drugi način kršio pozitivne propise RH ili pravila javnog morala, neće biti uvršteno u program. Također, kandidatima nije dopušteno nikakvo reklamiranje proizvoda ni nošenje bilo kakvih obilježja osim stranačkih. Predstavljanje svih snimljenih kandidata bit će dostupno na danas.hr u roku od tri dana, računajući od završetka snimanja produkcije.

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Raspored snimanja:

NEOVISNE LISTE KOJE SU  PODNIJELE KANDIDATURU I POLITIČKE STRANKE KOJE SU SAMOSTALNO PREDLOŽILE LISTE U IZBORNIM JEDINICAMA I. – XI.

SUBOTA, 6. travnja 2024.

9.00 AUTOHTONA - HRVATSKA STRANKA PRAVA - DRAŽEN KELEMINEC - A - HSP - Dražen Keleminec

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9.10 DALMATINSKA AKCIJA – DA

9.20 HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ

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9.30 HRVATSKA STRANKA GRAĐANSKOG OTPORA – HSGO

9.40 HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ

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9.50 HRVATSKO BILO

10.00 JAVNO DOBRO

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10.10 MEĐIMURSKI DEMOKRATSKI SAVEZ – MDS

10.20 MOST

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10.30 MOŽEMO! - POLITIČKA PLATFORMA

10.40 NEOVISNA LISTA (DAMIR-KRISTIJAN ROGINA)

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10.50 NEOVISNA LISTA (VIKTOR ŠIMUNIĆ)

11.00 NEZAVISNA PLATFORMA SJEVERA – NPS

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11.10 ODLUČNOST I PRAVEDNOST – OIP

11.20 POKRET ZA MODERNU HRVATSKU

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11.30 PRAVEDNA HRVATSKA – PH

11.40 RADNIČKA FRONTA – RF

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11.50 RIČARD NEZAVISNI

12.00 SOCIJALISTIČKA RADNIČKA PARTIJA HRVATSKE – SRP

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12.10 STRANKA HRVATSKOG ZAJEDNIŠTVA – SHZ

12.20 STRANKA IVANA PERNARA

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KOALICIJE KOJE SU PREDLOŽILE LISTE U IZBORNIM JEDINICAMA I. – XI.

NEDJELJA, 7. travnja 2024.

9.00 AGRARNA STRANKA - POKRET ZA HRVATSKU POLJOPRIVREDU, AKCIJA ZA PROMJENE

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9.10 DOMOVINSKI POKRET – DP, PRAVO I PRAVDA

9.20 DOMOVINSKI POKRET – DP, PRAVO I PRAVDA, BLOK ZA HRVATSKU – BLOK, AGRAMERI - NEZAVISNA LISTA

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9:30 DOMOVINSKI POKRET – DP, PRAVO I PRAVDA, DEMOKRATSKI HSS – DHSS, ZELENA LISTA

9:40 DOMOVINSKI POKRET – DP, PRAVO I PRAVDA, DEMOKRATSKI HSS – DHSS, ZELENA LISTA, AGRAMERI - NEZAVISNA LISTA

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9:50 DOMOVINSKI POKRET – DP, PRAVO I PRAVDA, NEZAVISNI, DEMOKRATSKI HSS – DHSS, ZELENA LISTA

10.00 FOKUS, REPUBLIKA

10.10 HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ, HRVATSKA SOCIJALNO - LIBERALNA STRANKA – HSLS, HRVATSKA DEMOKRŠĆANSKA STRANKA – HDS, HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI – HNS, HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU

10.20 HRVATSKA STRANKA PRAVA – HSP, HRVATSKO BILO, HRVATSKA DEMOKRATSKA SELJAČKA STRANKA – HDSS

10.30 ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR – IDS, PRIMORSKO GORANSKI SAVEZ – PGS, UNIJA KVARNERA – UNIJA, ISTARSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - PARTITO ISTRIANO DEI PENSIONATI - ISU – PIP, SOCIJALDEMOKRATI, NARODNA STRANKA - REFORMISTI – REFORMISTI, DEMOKRATI, HRVATSKI LABURISTI - STRANKA RADA – LABURISTI

10.40 MOST, HRVATSKI SUVERENISTI, HRVATSKA KONZERVATIVNA STRANKA – HKS, NEZAVISNA LISTA MLADIH – NLM

10.50 MOŽEMO! - POLITIČKA PLATFORMA, HOĆEMO PRAVEDNO

11.00 MOŽEMO! - POLITIČKA PLATFORMA, SRĐ JE GRAD

11.10 NARODNA STRANKA - REFORMISTI – REFORMISTI, PRIMORSKO GORANSKI SAVEZ – PGS, ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR – IDS, UNIJA KVARNERA – UNIJA, STRANKA HRVATSKIH UMIROVLJENIKA - UMIROVLJENICI – UMIROVLJENICI

11.20 SOCIJALDEMOKRATI, HRVATSKI LABURISTI - STRANKA RADA – LABURISTI, DEMOKRATI

11.30 SOCIJALDEMOKRATI, ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR – IDS, PRIMORSKO GORANSKI SAVEZ – PGS, HRVATSKI LABURISTI - STRANKA RADA – LABURISTI, DEMOKRATI

11.40 SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP, CENTAR, HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS, "DALIJA OREŠKOVIĆ I LJUDI S IMENOM I PREZIMENOM" - "DO i SIP", GRAĐANSKO-LIBERALNI SAVEZ – GLAS

11.50 SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP, CENTAR, HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS, "DALIJA OREŠKOVIĆ I LJUDI S IMENOM I PREZIMENOM" - "DO i SIP",  NARODNA STRANKA - REFORMISTI – REFORMISTI, GRAĐANSKO-LIBERALNI SAVEZ – GLAS

12.00 UMIROVLJENICI ZAJEDNO - POLITIČKA PLATFORMA - UMIROVLJENICI ZAJEDNO, STRANKA UMIROVLJENIKA – SU, BLOK UMIROVLJENICI ZAJEDNO – BUZ, DEMOKRATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – DSU

LISTA KANDIDATA ZA IZBOR ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR U XII. IZBORNOJ JEDINICI - NACIONALNE MANJINE

NEDJELJA, 7. travnja 2024.

13.00 DRAGAN CRNOGORAC - KANDIDAT GRUPE BIRAČA

13.10 DRAGANA JECKOV, MILORAD PUPOVAC, ANJA ŠIMPRAGA - SAMOSTALNA DEMOKRATSKA SRPSKA STRANKA  - SDSS

13.20 SRĐAN MILAKOVIĆ - DEMOKRATSKI SAVEZ SRBA – DSS

13.30 RÓBERT JANKOVICS - DEMOKRATSKA ZAJEDNICA MAĐARA HRVATSKE - DZMH - HORVÁTORSZÁGI MAGYAROK DEMOKRATIKUS KÖZÖSSÉGE – HMDK

13.40 CORRADO DUSSICH - KANDIDAT GRUPE BIRAČA

13.50 FURIO RADIN - KANDIDAT GRUPE BIRAČA

14.00 VLADIMIR BILEK - KANDIDAT GRUPE BIRAČA

14.10 IVAN KOMAK - MATICA SLOVAČKA OSIJEK – MSO

14.20 FRANJO HORVAT - "UDRUGA ROMA KORAK PO KORAK"

14.30 VELJKO KAJTAZI - SAVEZ ROMA U REPUBLICI HRVATSKOJ "KALI SARA" - SRRH "KALI SARA"

14.40 ELVIS KRALJ - KANDIDAT GRUPE BIRAČA

14.50 ARMIN HODŽIĆ - BOŠNJACI ZAJEDNO! - NACIONALNA KOORDINACIJA BOŠNJAKA U REPUBLICI HRVATSKOJ - BOŠNJACI ZAJEDNO!

15.00 ERMINA LEKAJ PRLJASKAJ - UNIJA ALBANACA U REPUBLICI HRVATSKOJ – UARH

15.10 ŠOIP ŠOIPI - KANDIDAT GRUPE BIRAČA

15.20 SULEJMAN TABAKOVIĆ - KANDIDAT GRUPE BIRAČA

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