Pozivamo sve kandidacijske liste koje sudjeluju na parlamentarnim izborima na snimanje za predstavljanje izbornih kandidata za izbor zastupnika u Hrvatski sabor koje će se održati prema niže navedenom rasporedu.
Snimanje predstavljanja programa održat će se u studiju RTL-a u subotu i nedjelju, 6. i 7. travnja 2024., na adresi Krapinska 45, Zagreb.
Samo po jedan kandidat sa svake kandidacijske liste ima pravo na petominutno predstavljanje. Ako kandidat ne dođe u dogovoreni termin snimanja, smatrat će se da je svojevoljno odustao od snimanja i predstavljanja. Ponovno snimanje kandidata nije moguće.
Predstavljanje kandidata koji u svom govoru bude širio vjersku, nacionalnu i spolnu mržnju ili na drugi način kršio pozitivne propise RH ili pravila javnog morala, neće biti uvršteno u program. Također, kandidatima nije dopušteno nikakvo reklamiranje proizvoda ni nošenje bilo kakvih obilježja osim stranačkih. Predstavljanje svih snimljenih kandidata bit će dostupno na danas.hr u roku od tri dana, računajući od završetka snimanja produkcije.
Raspored snimanja:
NEOVISNE LISTE KOJE SU PODNIJELE KANDIDATURU I POLITIČKE STRANKE KOJE SU SAMOSTALNO PREDLOŽILE LISTE U IZBORNIM JEDINICAMA I. – XI.
SUBOTA, 6. travnja 2024.
9.00 AUTOHTONA - HRVATSKA STRANKA PRAVA - DRAŽEN KELEMINEC - A - HSP - Dražen Keleminec
9.10 DALMATINSKA AKCIJA – DA
9.20 HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
9.30 HRVATSKA STRANKA GRAĐANSKOG OTPORA – HSGO
9.40 HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ
9.50 HRVATSKO BILO
10.00 JAVNO DOBRO
10.10 MEĐIMURSKI DEMOKRATSKI SAVEZ – MDS
10.20 MOST
10.30 MOŽEMO! - POLITIČKA PLATFORMA
10.40 NEOVISNA LISTA (DAMIR-KRISTIJAN ROGINA)
10.50 NEOVISNA LISTA (VIKTOR ŠIMUNIĆ)
11.00 NEZAVISNA PLATFORMA SJEVERA – NPS
11.10 ODLUČNOST I PRAVEDNOST – OIP
11.20 POKRET ZA MODERNU HRVATSKU
11.30 PRAVEDNA HRVATSKA – PH
11.40 RADNIČKA FRONTA – RF
11.50 RIČARD NEZAVISNI
12.00 SOCIJALISTIČKA RADNIČKA PARTIJA HRVATSKE – SRP
12.10 STRANKA HRVATSKOG ZAJEDNIŠTVA – SHZ
12.20 STRANKA IVANA PERNARA
KOALICIJE KOJE SU PREDLOŽILE LISTE U IZBORNIM JEDINICAMA I. – XI.
NEDJELJA, 7. travnja 2024.
9.00 AGRARNA STRANKA - POKRET ZA HRVATSKU POLJOPRIVREDU, AKCIJA ZA PROMJENE
9.10 DOMOVINSKI POKRET – DP, PRAVO I PRAVDA
9.20 DOMOVINSKI POKRET – DP, PRAVO I PRAVDA, BLOK ZA HRVATSKU – BLOK, AGRAMERI - NEZAVISNA LISTA
9:30 DOMOVINSKI POKRET – DP, PRAVO I PRAVDA, DEMOKRATSKI HSS – DHSS, ZELENA LISTA
9:40 DOMOVINSKI POKRET – DP, PRAVO I PRAVDA, DEMOKRATSKI HSS – DHSS, ZELENA LISTA, AGRAMERI - NEZAVISNA LISTA
9:50 DOMOVINSKI POKRET – DP, PRAVO I PRAVDA, NEZAVISNI, DEMOKRATSKI HSS – DHSS, ZELENA LISTA
10.00 FOKUS, REPUBLIKA
10.10 HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ, HRVATSKA SOCIJALNO - LIBERALNA STRANKA – HSLS, HRVATSKA DEMOKRŠĆANSKA STRANKA – HDS, HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI – HNS, HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU
10.20 HRVATSKA STRANKA PRAVA – HSP, HRVATSKO BILO, HRVATSKA DEMOKRATSKA SELJAČKA STRANKA – HDSS
10.30 ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR – IDS, PRIMORSKO GORANSKI SAVEZ – PGS, UNIJA KVARNERA – UNIJA, ISTARSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - PARTITO ISTRIANO DEI PENSIONATI - ISU – PIP, SOCIJALDEMOKRATI, NARODNA STRANKA - REFORMISTI – REFORMISTI, DEMOKRATI, HRVATSKI LABURISTI - STRANKA RADA – LABURISTI
10.40 MOST, HRVATSKI SUVERENISTI, HRVATSKA KONZERVATIVNA STRANKA – HKS, NEZAVISNA LISTA MLADIH – NLM
10.50 MOŽEMO! - POLITIČKA PLATFORMA, HOĆEMO PRAVEDNO
11.00 MOŽEMO! - POLITIČKA PLATFORMA, SRĐ JE GRAD
11.10 NARODNA STRANKA - REFORMISTI – REFORMISTI, PRIMORSKO GORANSKI SAVEZ – PGS, ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR – IDS, UNIJA KVARNERA – UNIJA, STRANKA HRVATSKIH UMIROVLJENIKA - UMIROVLJENICI – UMIROVLJENICI
11.20 SOCIJALDEMOKRATI, HRVATSKI LABURISTI - STRANKA RADA – LABURISTI, DEMOKRATI
11.30 SOCIJALDEMOKRATI, ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR – IDS, PRIMORSKO GORANSKI SAVEZ – PGS, HRVATSKI LABURISTI - STRANKA RADA – LABURISTI, DEMOKRATI
11.40 SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP, CENTAR, HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS, "DALIJA OREŠKOVIĆ I LJUDI S IMENOM I PREZIMENOM" - "DO i SIP", GRAĐANSKO-LIBERALNI SAVEZ – GLAS
11.50 SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP, CENTAR, HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS, "DALIJA OREŠKOVIĆ I LJUDI S IMENOM I PREZIMENOM" - "DO i SIP", NARODNA STRANKA - REFORMISTI – REFORMISTI, GRAĐANSKO-LIBERALNI SAVEZ – GLAS
12.00 UMIROVLJENICI ZAJEDNO - POLITIČKA PLATFORMA - UMIROVLJENICI ZAJEDNO, STRANKA UMIROVLJENIKA – SU, BLOK UMIROVLJENICI ZAJEDNO – BUZ, DEMOKRATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – DSU
LISTA KANDIDATA ZA IZBOR ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR U XII. IZBORNOJ JEDINICI - NACIONALNE MANJINE
NEDJELJA, 7. travnja 2024.
13.00 DRAGAN CRNOGORAC - KANDIDAT GRUPE BIRAČA
13.10 DRAGANA JECKOV, MILORAD PUPOVAC, ANJA ŠIMPRAGA - SAMOSTALNA DEMOKRATSKA SRPSKA STRANKA - SDSS
13.20 SRĐAN MILAKOVIĆ - DEMOKRATSKI SAVEZ SRBA – DSS
13.30 RÓBERT JANKOVICS - DEMOKRATSKA ZAJEDNICA MAĐARA HRVATSKE - DZMH - HORVÁTORSZÁGI MAGYAROK DEMOKRATIKUS KÖZÖSSÉGE – HMDK
13.40 CORRADO DUSSICH - KANDIDAT GRUPE BIRAČA
13.50 FURIO RADIN - KANDIDAT GRUPE BIRAČA
14.00 VLADIMIR BILEK - KANDIDAT GRUPE BIRAČA
14.10 IVAN KOMAK - MATICA SLOVAČKA OSIJEK – MSO
14.20 FRANJO HORVAT - "UDRUGA ROMA KORAK PO KORAK"
14.30 VELJKO KAJTAZI - SAVEZ ROMA U REPUBLICI HRVATSKOJ "KALI SARA" - SRRH "KALI SARA"
14.40 ELVIS KRALJ - KANDIDAT GRUPE BIRAČA
14.50 ARMIN HODŽIĆ - BOŠNJACI ZAJEDNO! - NACIONALNA KOORDINACIJA BOŠNJAKA U REPUBLICI HRVATSKOJ - BOŠNJACI ZAJEDNO!
15.00 ERMINA LEKAJ PRLJASKAJ - UNIJA ALBANACA U REPUBLICI HRVATSKOJ – UARH
15.10 ŠOIP ŠOIPI - KANDIDAT GRUPE BIRAČA
15.20 SULEJMAN TABAKOVIĆ - KANDIDAT GRUPE BIRAČA