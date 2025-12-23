Radio Nu iz Imotskog započeo suradnju s portalom Net.hr

Radio Nu iz Imotskog započeo je suradnju s portalom Net.hr, jednim od vodećih digitalnih medija u Hrvatskoj, čime postaje službeni partner RTL grupacije. Ova suradnja predstavlja važan iskorak za Radio Nu, koji već dugi niz godina djeluje kao relevantan lokalni medij i svakodnevno informira slušatelje o događajima iz Imotske krajine, uz bogat glazbeni i informativni program.

Partnerstvo donosi nove mogućnosti za jačanje lokalnog novinarstva te kvalitetniju razmjenu pravovremenih, relevantnih i provjerenih informacija. Kroz suradnju s Net.hr-om, sadržaji Radija Nu dobit će veću vidljivost na nacionalnoj razini, dok RTL dodatno širi svoju mrežu regionalnih partnera.

„Upravo suradnja s RTL-om potvrda je tog smjera kojim idemo. Ona nam omogućuje da lokalne priče, ljude i događaje predstavimo na ozbiljniji, sadržajniji i kvalitetniji način, ali i da Radio NU dobije dodatnu vjerodostojnost i vidljivost. Time ne rastemo samo kao medij, nego i kao platforma koja povezuje lokalnu zajednicu s nacionalnim medijskim prostorom. Za nas je to korak dalje u razvoju, potvrda da se uporan rad, jasna vizija i ulaganje u kvalitetu prepoznaju, ali i snažan poticaj da nastavimo graditi sadržaj koji nadilazi uobičajene okvire lokalnog novinarstva“, ističe Ante Dogan, osnivač, direktor i glavni urednik Radio NU

Dodaje kako u 2026. godinu ulaze s jasno definiranim i ambicioznim planovima. „Uz daljnji razvoj radija i portala, poseban naglasak bit će stavljen na video sadržaj i video priče, format koji publika najviše prepoznaje i konzumira te koji omogućuje snažniju emociju i bolju povezanost s gledateljima“, poručuje Dogan.

Iz redakcije Radija NU ističu i zahvalnost RTL televiziji na ukazanoj prilici za suradnju, naglašavajući kako je partnerstvo s vodećom nacionalnom medijskom kućom veliko priznanje, ali i snažan poticaj za daljnji razvoj, podizanje profesionalnih standarda i povezivanje lokalnih priča s nacionalnom publikom.

Regionalni portali RTL-a

RTL nastavlja svoju uspješnu strategiju širenja i podrške lokalnom novinarstvu kroz suradnju sa regionalnim medijima poput Riportala, SIB-a, eMedimurja, Varaždinskog, eZadra, Kaportala, Dubrovačkog dnevnika, a sada i Radija Nu iz Imotskog. Ova suradnja donosi obostrane prednosti – lokalni mediji dobivaju pristup širem spektru resursa, tehničkoj podršci i snažnoj medijskoj mreži RTL-a, dok RTL grupacija jača svoju regionalnu prisutnost i dublje razumijevanje lokalnih zajednica te tema koje su od ključnog značaja za građane diljem Hrvatske.

Za RTL, suradnja s regionalnim partnerima nije samo poslovna prilika, već i način da pruži podršku neovisnom lokalnom novinarstvu, omogućujući medijsku raznolikost i demokratičniji pristup informacijama. Kroz ovaj model, RTL grupacija pomaže u očuvanju autentičnih glasova lokalnih zajednica, dok istovremeno obogaćuje svoj sadržaj unikatnim i relevantnim informacijama iz prve ruke, pružajući publici točne i pravovremene vijesti.

