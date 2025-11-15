FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
DOBRA VIJEST /

Računi za vodu neće rasti u Zagrebu, u javnom savjetovanju cjenik usluga

Računi za vodu neće rasti u Zagrebu, u javnom savjetovanju cjenik usluga
×
Foto: Davor Puklavec/pixsell

'U poziciji smo usmjeriti novac koji je ranije išao koncesionaru u pokrivanje rasta troškova poslovanja te u dodatna ulaganja u vodnu infrastrukturu', rekao je Tomislav Tomašević

15.11.2025.
13:38
Hina
Davor Puklavec/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Zagrebačka Vodoopskrba i odvodnja (ViO) uputila je u javno savjetovanje prijedlog novog cjenika vodnih usluga, prema kojemu računi za vodu građanima Zagreba neće rasti ni u sljedećoj godini, priopćeno je u subotu iz Grada Zagreba.

Napominju da se u Zagrebu cijene vode nisu mijenjale više od četiri godine, od kada je na vlasti aktualna gradska uprava, te da se neće mijenjati ni u 2026. godini.

"Zahvaljujući našoj odluci da raskinemo koncesijski ugovor za pročistač otpadnih voda, sada smo u poziciji usmjeriti novac koji je ranije išao koncesionaru u pokrivanje rasta troškova poslovanja te u dodatna ulaganja u vodnu infrastrukturu”, rekao je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević

Način izračuna cijene

Prijedlogom cjenika ujednačava se i način izračuna cijene vodnih usluga između različitih kategorija poslovnih korisnika, sukladno Vladinoj Uredbi o metodologiji za određivanje cijene vodnih usluga, dodaje se u priopćenju.

“ViO ispostavlja račun koji se sastoji od cijene vodne usluge i od naknade za razvoj. Sukladno Uredbi, svaka jedinica lokalne samouprave mora imati jednaku cijenu vodnih usluga, što je novim prijedlogom cjenika postignuto, dok se iznosi naknada za razvoj mogu razlikovati, sukladno razvojnim planovima i odluci svake jedinice lokalne samouprave”, rekao je Marko Blažević, direktor Vodoopskrbe i odvodnje.  

Prijedlogom novog cjenika ujednačava se cijena vodnih usluga na cijelom uslužnom području ViO-a, koje obuhvaća gradove Zagreb, Samobor, Jastrebarsko i Svetu Nedelju te općine Stupnik, Klinča Sela i Žumberak.

Prijedlog će biti u postupku javnog savjetovanja do 11. prosinca 2025.

POGLEDAJTE VIDEO: Pada broj prodanih stanova u Hrvatskoj, ali ne i cijena: 

CjenikVodaZagrebCijena
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
DOBRA VIJEST /
Računi za vodu neće rasti u Zagrebu, u javnom savjetovanju cjenik usluga