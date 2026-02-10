Putnički zrakoplov s 55 putnika sletio na plažu: Šire se snimke
Odobreno mu je hitno slijetanje natrag ali prilikom dodira s pistom, avion je skrenuo, prešao preko ruba i zaustavio se na plaži
U Mogadišuu je u utorak došlo do opasnog incidenta! Putnički avion tipa Fokker 50 pri slijetanju je izletio s piste i završio na obali, piše Garowe Online.
Avion lokalne zrakoplovne kompanije StarSky imao je tehničkih problema ubrzo nakon polijetanja s Aden Adde međunarodnog aerodroma u Mogadišu na letu prema Galkayu.
Odobreno mu je hitno slijetanje natrag ali prilikom dodira s pistom, avion je skrenuo, prešao preko ruba i zaustavio se na plaži, uz samu obalu.
U avionu je bilo 55 putnika i članova posade, izvijestile su vlasti.
Svi su evakuirani bez teških ozljeda zahvaljujući brzoj intervenciji spasilačkih službi.
Istraga o uzroku izlijetanja aviona s piste je u tijeku.