Pukla cijev na križanju Selske i Krapinske: 'Sve je pod vodom'

Na križanju Selske ceste i Krapinske ulice večeras je u Zagrebu ponovno došlo do puknuća vodovodne cijevi. Na terenu su policija i sve nadležne službe.

"Sve je pod vodom. Tu na križanju s Krapinskom. Dolaze i cisterne s vodom jer širok krug nema vode", javlja čitateljica.

Vodoopskrba i odvodnja javlja da su radovi u tijeku. Nadležne službe kažu za Net.hr da sve rade da se čim prije sanira kvar. Policija regulira promet, a auti mogu proći.

"Pa ne znam kako se ovo desilo? Pa nedugo su tu nesto sanirali i opet isto. Čini se da su nam i vodu u zgradi zatvorili dok se ovo ne sanira. Rekli su da će bit na terenu dok to ne riješe. Nadam se da će to bit do jutra jer kako ćemo bez vode. Mora se ipak priznati da su službe na vrijeme došle, nije ih se trebalo dugo čekati", rekao je za Net.hr stanar koji živi ovdje.

Foto: Danas.hr

Foto: Danas.hr

Uskoro više...