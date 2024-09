Jelena je oboljela od raka dojke: 'Psihologinja mi je rekla - imate tri dana reći to kćeri'

"Imala sam žutu košulju i na njoj su nastajali tamni krugovi kako su suze padale. Toliko mi je bilo teško. Trenutak prije rekli su mi da imam karcinom, rak dojke", emotivno je podijelila Jelena Krnjić Meštrov (48) koja iza sebe ima veliku pobjedu nad opakom bolešću.

Zavladala je potpuna tišina dok je s publikom dijelila najbolnije trenutke, nekima su se zakotrljale i suze pred iskrenom ispovijesti majke petero djece koja je kao ambasadorica hrabro istupila sa svojom pričom i podijelila je u ponedjeljak na konferenciji za novinare. U kampanji "Pinky Promiss" nastupila je kao ambasadorica poruke koliko su važni samopregledi. To je i njoj spasilo život.

"Ja sam bila školski primjer toga što treba raditi. Majka me odgojila da je važno pregledavati dojke i s 35 godina rekla mi je da je vrijeme za ultrazvuk. Bila je ta kvržica, svali pregled bio je u redu, a onda su me poslali na biopsiju. Govorili su da se ne čini da se išta događa, a onda je uslijedila ova vijest", rekla je Jelena. Miješale su se emocije, bila je ljuta - zašto baš njoj, i bojala se - imala je četvero djece, od kojih je najmlađa kći imala 12 godina.

Foto: Goran Stanzl/Pixsell

'Govorili su da sam zmaj, ja sam se osjećala mala'

Istu večer obratila se Ivani Kalogjeri, novinarki koja također ima iza sebe borbu s rakom, i koja je pokrenula projekt "Nismo same". Rekla joj je kako se osjeća. "Svi su mi govorili da sam zmaj, a ja sam se osjećala tako mala, željela sam se sakriti u rupu da me nitko ne nađe. Nakon 10 dana otišla sam na prvi onkološki razgovor, liječnica je vidjela moj strah i pozvala psihologa. Nakon tog iskustva, mislim da bi psiholog morao biti odmah na prvom razgovoru, kad se ljudima kaže da su oboljeli. Od toga se nikad ne možete opraviti, od te rečenice da ste bolesni", rekla je Jelena.

U društvu psihologinje plakala je, liječnica je samo dodala kutiju s maramicama i pustila je. Pitala je Jelenu što joj je najteže.

"Reći maloljetnoj kćeri i mami. Psihologica mi je rekla - Imate tri dana reći joj da ste bolesni. Ja ću vam reći kako", ispovjedila je Jelena. Psihologinja joj je rekla da sigurno uči kćer da ne laže, da će ona od starije djece doznati za njezinu bolest, pa da mora i njoj priopćiti.

"Recite joj da bolujete od tumora, ne raka. Tumor puno bolje zvuči! I recite joj da će mama ozdraviti", to su bile riječi psihologice Jeleni. U razgovoru mame i kćeri, malena je ustvrdila da se od toga umire.

'Obećala sam da ću ozdraviti'

"Ali ja neću! To sam rekla kćeri, a ona me pitala obećajem li. Obećala sam", razvukao se osmijeh Jelene dok je prepričavala na konferenciji najteže trenutke života.

Drugi dan priopćila sve i majci, ali ona je reagirala drugačije.

"Prvo je bio muk, tišina. I tako minutu. A onda je rekla - OK, dobro, kako ćemo to sad riješiti, koji je plan borbe?", nasmijala se Jelena. Čula je kasnije razgovor bake i unuke o maminoj bolesti i kako baka bodri djevojčicu: "Tvoja mama će ga pojesti!".

Jelena je podijelila svoju priču i rekla da je važno u trenucima bolesti imati podršku okoline - supruga, prijatelja i prijateljica, pa i onu na poslu. "Da, važan je i novac. Ja sam išla na masaže, bolovi su to i danas mi je teško spavati. Ali na kraju svega ipak ostanete sami s bolesti. Ja sam odlučila da ću raditi, svaki dan sam se šminkala, napravila frizuru i nokte. I danas kad mi netko dođe na posao ja na vratima pitam - jeste li bili na svom pregledu? Uzmite uputnice, u redu je ako čekate i godinu dana na pregled, napravite to i potvrdite da ste zdravi", kroz osmijeh je savjetovala Jelena.

U svojoj bolesti kroz testiranja otkrila je i da njezina kći te majka također imaju predispozicije dobiti isti karcinom pa je poučila svoju kći o samopregledu.

U ponedjeljak su na konferenciji podcrtali koliko je to važno jer sve više mladih žena obolijeva. Vrlo je važno otkrili rak na vrijeme, jer je on i u 90 posto slučajeva izlječiv ako se otkrije u ranoj fazi.

Obolijevaju sve mlađe žene

Dr. med Mihaela Trajbar s Odjela za internističku onkologiju kaže da sve više mladih žena obolijeva od raka dojke. "Porast je broja oboljelih u svijetu i on pogađa sve mlađe. Rani probir se i odlazak na mamografiju preporučio se za žene od 50 do 69 godina, sada je preporuka da to bude već u 40. godini života", rekla je dr. Trajbar.

Kaže kako se kod mladih koji obole rak teže liječi i da je liječenje dugotrajnije.

Foto: Goran Stanzl/Pixsell

"Kod mladih žena često se rak otkrije u uznapredovaloj fazi, to su i agresivniji podtipovi. Često se misli da kvržica na dojci nije ništa, a opet to bude tumor. Kod liječenja mlade žene se susreću s nuspojavama koje ih mogu demotivirati. S obzirom na to da su tumori kod mladih agresivniji, teže ih je i liječiti", kaže ova stručnjakinja.

A tu je i moment da su često mlade žene u jeku svojih karijera, nose i ulogu majke i sve to dodatni je teret za njih.

Iako u Hrvatskoj postoji program ranog otkrivanja raka dojke, na poziv na mamografiju odaziva se svega 60 do 70 posto žena, što je loše.

Osam godina od bolesti poslala majka

Ivana Kalogjera, koja je i sama preboljela rak, već godinama radi s oboljelima, do sada je objavila oko 300 priča oboljelih žena. Ima tu i lijepih priča. "Jedna je žena s 22 godine oboljela, a osam godina nakon bolesti, rodila je dječačića. Postala je majka prošli tjedan", podijelila je Kalogjera.

Potvrdila je da sve više mlade žene obolijevaju, a da kroz svoj projekt "Zdrave kave" obilaze gradove i otoke, podižu svijest o važnosti samopregleda i pregleda. Otkrila je i pozadinu svoje priče, kako je prije osam godina odlazila na kemoterapije na koju su je vozili njezini prijatelji. "I u bolnicama sam viđala žene koje su bile same, ostavljene", rekla je. Pokrenula je priču besplatne vožnje taksijem za oboljele žene ističući da je prijevoz taksija na terapije dio obaveznog liječenja.

Foto: Goran Stanzl/Pixsell

Ne i kod nas, zato je pokrenula projekt "Nismo same" za besplatni taksi prijevoz oboljelim ženama. Novac prikuplja kroz donacije, javlja se i na pojedine natječaje te je on zaživio u Zagrebu, ali i u drugim gradovima.

"Velika Gorica osigurala je 10.000 eura za žene iz svog grada kojima je do Zagreba još i teže doći. Iz proračuna su dio novca osigurali i Grad Rijeka, potom Primorsko-goranska županija te Grad Karlovac", navela je. Osobno je, kaže, pozvala taksi za više od 9000 žena, do sad se u taj novac utrošilo 300.000 eura.

I muškarci obolijevaju od raka dojki

Inače, manje poznata stvar je i da oko jedan posto muškaraca obolijeva od raka dojke. To pokazuje svjetska statistika, no u Hrvatskoj je situacija i gore - oko 1,5 posto muškaraca dobiva taj oblik raka.

Na konferenciji su istaknuli da je muškarcima posebno teško jer ova vrsta raka ima stigmu "ženske bolesti". Veća je i smrtnost muškaraca od ove vrste bolesti jer se otkriva kasnije, a i tkivo dojke muškaraca je manje pa se on lakše i brže proširi na limfne čvorove i limfuz.

Poruka s konferencije je jasna - i muški trebaju kontrolirati svoje dojke. Kod liječenja pristup muškarcima isti je kao kod žena, istaknula je dr. Trajbar.

Foto: Goran Stanzl/Pixsell

Nakon emotivnih ispovijesti na konferenciju, ambasadorica kampanje za prevenciju raka dojke "Pinky Promiss", Jelena Rozga, na trenutak je zastala ponesena emocijama.

Rozga: 'Bit ću najglasnija ambasadorica!'

"Znala sam da će ovaj dan biti emotivan, ali ja sam ostala bez riječi i glasa. Ali nakon ovoga mogu reći bit ću još glasnija, najglasnija ikad za ovu stvar", poručila je Jelena Rozga. U zagrljaju s Jelenom koja je preboljela rak, obrisala je suze i otkrila nešto o sebi.

"U glazbi sam 28 godina i uvijek su me pitali što želim. Odgovor je bio isti samo zdravlje, sve drugo ću lako. Drage cure, drage dame - kontrolirajte se", poručila je Jelena Rozga.