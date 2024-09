Tri godine od krvavog okršaja, Hrvoje Petrač i Vjeko Sliško sudu: 'Ne želim sudjelovati'

Prvostupanjska osuđujuća uvjetna presuda prema kojoj je Vjeko Sliško, sin ubijenog Marka Sliška te nećak ubijenog Vjeke Sliška, proglašen krivim zbog okršaja ispred hotela Esplanade, kada je teško ozlijedio poduzetnika Hrvoja Petrača, nije prošla na višem sudu. Tako da je nepune tri godine od objave nepravomoćne osuđujuće presude od šest mjeseci zatvora s dvogodišnjim rokom kušnje te plaćanja 5390 nekadašnjih kuna sudskih troškova, Slišku na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu ponovno počelo suđenje.

Kako donosi Jutarnji list, ponovio je da se ne smatra krivim, nakon čega je sutkinja, na prijedlog tužiteljstva, ponovno danas ispitala oštećenog Petrača kao svjedoka koji se, međutim, ne smatra oštećenim niti postavlja imovinsko-pravni zahtjev. "Ne želim sudjelovati u postupku u svojstvu oštećenika. I sve što sam rekao na prijašnjoj raspravi, kod toga ostajem", kazao je Petrač, nakon čega ga je sutkinja dalje uputila u njegova prava kao svjedoka "da je dužan govoriti istinu jer je davanje lažnog iskaza kazneno djelo".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Znam, imam iskustva s tim",– dodao je raspoloženo Petrač.

Foto: Luka Stanzl/Igor Kralj/Pixsell

Potom mu je pročitala njegov iskaz koji je dao na policiji odmah nakon incidenta ispred Esplanade 2019. o okolnostima obračuna i njegova ozljeđivanja, što je na kraju i dovelo do optuženja, a onda mu je pročitala i iskaz koji je dao na prvom suđenju 2021., kada je, među ostalim, kazao da je "u tom obračunu kad je udario Sliška pukla mu noga…"

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ne znam koja je razlika između ta dva iskaza. Isti su – ustvrdio je Petrač, na što ga je predstavnik optužbe, koji ta dva iskaza smatra kontradiktornima, pitao jer se "bolje sjećao događaja 2019. ili 2021. godine?". "Svakako 2021. na raspravi", odlučno je ustvrdio dalje Petrač.

Tužitelja je potom zanimalo je li snimku tučnjave ispred hotela gledao prije davanja iskaza na raspravi, na što je odgovorio da "ne zna, da ju je vidio i pitao se zašto je uopće izašla van u medije, ali da ne zna u kojem ju je trenutku pogledao". Nije se mogao sjetiti kad mu je pukla noga, pri prvom ili drugom udarcu. "Ni borci u ringu ne znaju od kojeg udarca im nešto pukne. Bio bih robot da to znam. A što je prethodilo sukobu? Susret. Došlo je do toga, do tuče i gotovo", zaključio je Petrač.

Na prvom suđenju Petrač je rekao da odustaje od kaznenog progona za navode prijetnje smrću toga dana, da se ne sjeća dobro što se dogodilo jer je tu večer zadobio potres mozga. Naveo je i da je tada prvi put vidio Sliška i da nije znao da dolazi ispred hotela.

U svoju obranu Sliško se, pak, kobnog susreta prisjetio rekavši da je "taj dan bio pozvan na rođendan u Esplanadu".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Inače, snimka njihova obračuna bila je objavljena na Youtubeu