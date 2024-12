Stručnjak procijenio psihičko stanje napadača u Prečkom

Tragedija koja se dogodila u zagrebačkom Prečkom, kada je 19-godišnjak nožem napao učiteljicu i djecu, postavlja važno pitanje o postupanjima prema osobama s teškim psihičkim oboljenjima. Mladić, koji je imao povijest psihijatrijskih problema i pokušaja suicida, bio je pod liječničkim nadzorom, no očito nije bio dovoljno učinkovito zbrinut.

Slobodna Dalmacija razgovarala je s doktorom Ivanom Urlićem, psihijatrom i dugogodišnjim šefom Odjela za liječenje akutnih psihotičnih poremećaja na Klinici za psihijatriju KBC-a Split.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Prema riječima dr. Ivana Urlića "liječnik ima medicinske parametre prema kojima prosuđuje i može preporučiti način liječenja. Pitanje je odluke pacijenta da to i prihvati.

"U slučajevima kada osoba predstavlja prijetnju sebi ili drugima, liječnik može zadržati pacijenta u bolnici 24 sata na opservaciji, a ako dođe do agresivnog čina, uključuje se i sud te se može odlučiti na prisilnu hospitalizaciju", objašnjava doktor.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Slučaj u Prečkom

Dr. Urlić objašnjava da su postupci u liječenju često komplicirani.

"Doktor mu je očito predložio da dolazi barem u dnevnu bolnicu, kako preko dana ne bi bio prepušten svojim doživljavanjima, halucinacijama, patološkim pa i opsesivnim mislima. To se u ovom slučaju nije pokazalo dovoljno efikasnim."

Dodaje da je sad važno utvrditi što će pacijent u ovom slučaju počinitelj reći. Dosad je poznato da se radi o teško bolesnoj osobi koja je već pokušala suicid prije godinu dana.

"Osoba je očito izrazito teško psihički oštećena, a po svemu sudeći se nalazila i u dodatnoj krizi", kaže liječnik.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

On smatra da su u liječenju iznimno važna psihologijska testiranja koja mogu ukazati na određene tendencije.

"Osobno najčešće zajedno s pacijentom čitam rezultate tog testiranja jer želim vidjeti koliko oni razumiju pojedine izraze i formulacije. Danas svi trče doktoru Googleu i tamo se informiraju o svemu, i to je u redu, no to istodobno ne znači da trebamo izostaviti i ovo razložno razumijevanje", upozorava dr. Urlić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Za dugoročno liječenje, psihijatrijske ustanove, poput onih na Ugljanu i Rabu, mogu pružiti potrebnu skrb, a terapije mogu trajati mjesecima ili čak godinama.

Dr. Urlić također naglašava važnost uključivanja pacijenta u društvo nakon izlaska iz bolnice.

"Važno je da netko organizira takve skupine, u kojima se neće govoriti samo o onom što osoba nije sposobna napraviti, nego i o onom što može napraviti."

POGLEDAJTE VIDEO: Je li ubojica (19) trebao biti na liječenju i koja je pozadina sumanutog napada?