Šokantno otkriće majke napadača iz Prečkog: 'Molila sam doktora da ga ne pušta van'

Majka napadača iz Prečkog ispričala je za 24sata da je molila doktora da ga ne pušta iz psihijatrijske bolnice.

"Ima emocionalno nestabilnu ličnost, uz to ima dvije dodatne dijagnoze i rezao se", ispričala je za 24sata majka osumnjičenog za tragičan napad u školi u Prečkom. Čula je što se dogodilo i zna da je napade počinio njezin sin, ali ne zna detalje. I sama je bila njegova žrtva.

"Bio je na psihijatriji par puta. Prije mjesec i pol dana je mene i majku zatočio u stanu, uzeo nam je mobitele, ključeve i ponovno završio na Jankomiru. Molila sam doktora da ga ne pušta van jer nije za van", kazala je. Išao je u dnevnu bolnicu.

"On ima emocionalno nestabilnu ličnost, uz to ima dvije dodatne dijagnoze i rezao se i sve. Doktor ga je hladnokrvno pustio van da mi brinemo o njemu. Noćima smo spavali u strahu, napravili smo sve što smo mogli da se to dijete spasi. On je očito napustio dnevnu bolnicu i uzeo nož i napravio to što je napravio. Ne znam zašto je to napravio on je u tu školu išao prije pet godina. Ne znam koji je razlog. Čula sam da je i sebe izbo", dodala je.

Podsjetimo, mladić (19) je ušao u prostorije škole i oštrim predmetom napao učiteljicu i učenike. Dječak (7) je preminuo, dok je više ozlijeđenih prevezeno u bolnice. Učiteljica je u teškom stanju.

