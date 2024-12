Napadač u Prečkom je na internetu ostavio jezivi komentar: 'Kupio je i mačetu'

Ima 19 godina, liječio se zbog psihičkih smetnji, a u osnovnoj školi koju je završio počinio je stravičan zločin. Majka napadača u školi za RTL proziva sustav uz poruku: "Moj sin trebao je biti u bolnici!"

"Ovaj nož nije dovoljno oštar", komentar je to kojeg je 19-godišnji napadač u travnju ostavio na internetskoj stranici koja prodaje noževe. I nije jedini takav. Bio je opsjednut noževima i sabljama. Kupio je i mačetu dugu dva metra. Otkrila nam je to osoba koja ga poznaje, ali pred kamere nije željela.

Psihički nestabilan

Naoružan hladnim, ali ubojitim oružjem, i uz to psihički nestabilan - kombinacija je to koja je dovela do zločina, do tragedije.

Napadač iz škole Prečko početkom studenog završio je na zatvorenom odjelu psihijatrijske bolnice Sveti Ivan. Nije mu bio prvi put. Tada je zatočio majku i baku, i već prije je pokušao suicid. Bio je sklon i samoozljeđivanju.

"Ja sam doktora molila da se moje dijete ne pušta iz psihijatrije. Da je… On nije suicidalan, po njima. On nije ništa...", rekla je majka napadača.

Je li vješto zavarao liječnike pa je pušten kući uz liječenje u dnevnoj bolnici ili je netko napravio nevjerojatan propust? Više pogledajte u prilogu.

