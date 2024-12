Mame opisale paniku u Prečkom: 'Dječak koji je vidio ozlijeđenu učiteljicu bio je u potpunom šoku'

Krizni tim se još uvijek nalazi u osnovnoj školi u zagrebačkom kvartu Prečko u kojoj se dogodio strašan zločin. U napadu nožem jedno je sedmogodišnje dijete preminulo, dok su ozlijeđeni učiteljica i troje djece. Napadač (19) je pod nadzorom policije, a nalazi se u KB-u Sveti Duh gdje su mu sanirane ozlijede

Roditelji još uvijek nisu dobili poziv kriznog tima, ali su dobili poruke iz škole na koji način razgovarati s djecom

Razgovarali smo Majom Jelić i Martinom Pavičić Odobašić, mamama čija djeca idu u osnovnu školu u kojoj se dogodila tragedija

'Ogromna panika'

Maja Jelić čim je čula što se dogodilo došla je odmah u školu iako njena djeca nisu bila danas u školi.

"Ne znam ni koliko je sati bilo kad sam dobila poziv od prijateljice čije dijete također ide u razred s mojim sinom koji je danas ostao kući. Kad sam čula što se dogodilo u pidžami sam istrčala iz stana, zaključala sam svoju djecu i čekala sam da izađe ta curica čija majka nije bila blizu, već u gradu. Vladala je ogromna panika, ljudi su bili izvan sebe i tražili su da izvedu svoju djecu iz škole, ali zbog protokola to nije bilo moguće napraviti iste sekunde. Dugo sam čekala, na kraju je i došla majka curice koju sam čekala", rekla nam je Maja Jelić.

Na pitanje kako se osjeća i što sada traži kaže:

"Ne tražim ništa, nemam baš neke nade, ali evo pitanje se nameće samo. Ako se čuvaju novci u bankama, ako se čuvaju ljudi koji rade u sudnicama ili nekim većim institucijama - zašto se ne čuvaju naša mala djeca koja se ne mogu obraniti ni od koga. Zašto nitko nije ispred te škole, zašto mora doći do ovakvih stvari, zašto roditelji moraju ostati bez svog djeteta.Duboka sućut roditeljima. Ne mogu ni zamisliti što prolaze", kazala je Maja Jelić.

'Djeca su bila uplakana i preplašena'

Martina Pavičić Odobašić majka je dvojice sinova koje idu u 3. i 4. razred. Jedno dijete bilo je u školi, a drugo se taman spremalo krenuti u školu.

"Saznala sam kad me je učiteljica u panici nazvala i rekla mi i da zaustavim i drugog sina da ne ide u školu da ostane doma i zaključa vrata. To sam i napravila, ostao je s mojom sestrom i stariji sin. Trčala sam po mlađeg panično. Došla sam pred školu pred kojom su bile jake snage MUP- a kakve do sada nisam vidjela. Dio djece bio je restoran evakuiran. Tamo je bila učiteljica od mlađeg sina i rekla mi je da su djeca na sigurnom evakuirana na školskom igralištu. Škola je prije manje od mjesec dana imala je vježbu evakuacije za krizne situacije. To je njima značilo u ovoj situaciji puno jer su znali svoj smjer kretanja.", kazala je.

Vozila je nekoliko djece kući.

"Bili su potpuno preplašeni, neki su bili uplakani, neki su se naizgled činili okej i čekali su roditelje u panici. Rekla mi je učiteljica da povedem djecu čiji roditelji rade i nisu u blizini škole i da ih odvedem doma. I mislim da je petero, šestero djece bilo s nama u kuću", kazala je.

Jedan dječak iz razreda je, dodaje, vidio ozlijeđenu učiteljicu i bio u stanju šoka.

"Razgovarali smo jedno četrdesetak minuta. Pustila sam ih da pričaju, postavljaju pitanja. Pili su samo vode, nisu htjeli ništa jesti prvi sat vremena. Jako potresno i za njih i za sve roditelje pogotovo za one koji su izgubili dijete. Duboka sućut njima i učiteljici koja je stradala", istaknula je Martina Pavičić Odobašić