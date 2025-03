Detalji o pljačkašu banke: Upao s najlonskom vrećom i pištoljem, imao račune na više imena

Krvavi obračun u samom centru Splita nešto prije podne u petak. Razbojnik je i Gundulićevoj ulici, svega nekoliko desetaka metara od policijske postaje pokušao opljačkati banku.

Snimljen je i završetak obračuna koji je završio kobno za pljačkaša. Kako se doznaje, razbojnik je pokušao opljačkati banku, a pritom je uzeo zaštitara kao taoca. Prve su na mjesto događaja stigle dvije policajke. Nakon izlaska iz polovnice, pljačkaš je zaštitara uzeo kao ljudski štit. On mu se pak ubrzo uspio otrgnuti i pobjeći, a tada je krenula paljba.

Pljačkaš je pucao prema policajkama, a one su uzvratile. Policija je u šturom priopćenju potvrdila da je muškarac smrtno stradao.

'Bilo je sedam-osam pucnjeva'

Svjedok obračuna opisao je što se sve događalo. "Išao sam u banku uplatiti na račun i bio sam točno kod suda. Čuješ pucanj, mislio sam petarde. Vidio sam da su ljudi trčali. Vratio sam se do suda. Vidiš auto policije, ženu kako puca, prošao čovjek, ne vidiš kako što je, imao je zaštitara iz banke kao taoca", govori svjedok.

"Zaštitar je pobjegao, ili ga je pustio, ne znam. Bilo je sedam-osam pucnjeva", dodaje svjedok pucnjave.

Detalji o počinitelju

Zamjenica županijskog državnog odvjetnika Rene Laura izjavila je da je nešto prije 12 sati zaprimljena dojava o razbojništvu u Erste banci koje je počinjeno pištoljem. Prilikom izlaska iz banke počinitelj je držao taoca, zaštitara te je došlo do pucnjave između dvije policijske službenice i starijeg muškarca koji je počinio razbojstvo.

"Očevid sam provela u suradnji sa Sektorom kriminalističke policije Policijske uprave splitsko-dalmatinske. Dan je nalog stalnom sudskom vještaku Antoniju Alujeviću da obavi sudsko-medicinsku obdukciju nakon čega će se znati nešto više. Uzrok smrti je projektil i to točno prostrijel glave nanesen djelovanjem projektila iz vatrenog oružja. Očevid se nastavlja. Za sada je to sve što vam mogu kazati, a konkretnije rezultate ćemo moći znati kada se obavi obdukcija", kazala je Laura.

Odgovarajući na pitanja novinara kazala je da se na video snimkama vidi kako je počinitelj iz banke izašao držeći zaštitara kao taoca. Ispaljeno je više metaka, a samo tri čahure su pronađene na cesti. Počinitelj ima samo jednu ranu i to onu na glavi koja je očito bila smrtonosna. No, na izravno pitanje nije mogla potvrditi da bi taj prostrijel počinitelj razbojstva mogao nanijeti sam sebi. Rekla je da će se to moći utvrditi tek nakon obavljene obdukcije.

Objasnila je da je počinitelj u banku ušao s velikom najlonskom vrećom i uz prijetnju pištoljem zatražio novac, a djelatnici su mu ga u strahu predali, odnosno on je sam vadio novac.

Identitet počinitelja još nije utvrđen - imao račune na više različitih imena. Nešto kasnije je novac u vrećici pronađen pored njegovog tijela na poprištu događaja. Laura je rekla da je djelatnicima banke u međuvremenu pružena psihološka pomoć. Iako je kod sebe imao račune na više različitih imena počinitelju još nije utvrđen identitet. Ne zna se ni je li netko u banci aktivirao tihi alarm ili je policija u pomoć pozvana direktno telefonom.

