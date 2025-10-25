Ove nedjelje dežura nekoliko ljekarni u najvećim gradovima, evo gdje možete po lijekove
Donosimo popis dežurnih ljekarni ove nedjelje u najvećim hrvatskih gradovima:
LJEKARNE ZAGREBA
Dežurne ljekarne u Zagrebu:
Ljekarna Centar, adresa: Trg bana Josipa Jelačića 3
Ljekarna Črnomerec, adresa: Ilica 301
Ljekarna Trešnjevka, adresa: Ozaljska 1
Ljekarna Dubrava, adresa: Grižanska ulica 4
Ljekarna Novi Zagreb, adresa: Avenija Većeslava Holjevca 22
LJEKARNE SPLITA
Dežurne ljekarne u Splitu:
Ljekarna Splitsko - dalmatinske županije, adresa Pupačićeva 4
Ljekarna Splitsko - dalmatinske županije, Vukovarska 207, Varoš (u City Centru One)
Ljekarne Prima Pharme, Ul. kralja Stjepana Držislava 22 (Sirobuja SuperKonzum)
LJEKARNE RIJEKE
Dežurne ljekarne u Rijeci:
Ljekarna Jadran - Centar, adresa: Riva 18
Ljekarna Jadran - Korzo, adresa: Cambierijeva ulica 11
LJEKARNE OSIJEKA
Dežurne ljekarne u Osijeku:
Centralna ljekarna, adresa Trg Ante Starčevića 7
