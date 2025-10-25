DETALJAN POPIS /

Ove nedjelje dežura nekoliko ljekarni u najvećim gradovima, evo gdje možete po lijekove

Ove nedjelje dežura nekoliko ljekarni u najvećim gradovima, evo gdje možete po lijekove
Foto: Slaven Branislav Babic/pixsell

Donosimo popis dežurnih ljekarnih ovog vikenda u najvećim hrvatskih gradovima

25.10.2025.
19:06
Slaven Branislav Babic/pixsell
Donosimo popis dežurnih ljekarni ove nedjelje u najvećim hrvatskih gradovima: 

LJEKARNE ZAGREBA

Dežurne ljekarne u Zagrebu:

Ljekarna Centar, adresa: Trg bana Josipa Jelačića 3

Ljekarna Črnomerec, adresa: Ilica 301

Ljekarna Trešnjevka, adresa: Ozaljska 1

Ljekarna Dubrava, adresa: Grižanska ulica 4

Ljekarna Novi Zagreb, adresa: Avenija Većeslava Holjevca 22

LJEKARNE SPLITA

Dežurne ljekarne u Splitu: 

Ljekarna Splitsko - dalmatinske županije, adresa Pupačićeva 4 

Ljekarna Splitsko - dalmatinske županije, Vukovarska 207, Varoš (u City Centru One)

Ljekarne Prima Pharme, Ul. kralja Stjepana Držislava 22  (Sirobuja SuperKonzum)

LJEKARNE RIJEKE 

Dežurne ljekarne u Rijeci: 

Ljekarna Jadran - Centar, adresa: Riva 18

Ljekarna Jadran - Korzo, adresa: Cambierijeva ulica 11

LJEKARNE OSIJEKA

Dežurne ljekarne u Osijeku: 

Centralna ljekarna, adresa Trg Ante Starčevića 7

