Zagrebačkim cestama cijelo ljeto intenzivno odzvanja zvuk bušilica, čekića. Sezona je radova, pa je u Zagrebu čak 13 ulica zatvoreno za sav promet. Uređuju se ulice, radi na sanaciji klizišta, produljuju ili rekonstruiraju ulice, gradi vodoopskrbni cjevovod. Svi će ti radovi potrajati tijekom kolovoza, a neki i do 30. rujna.

"Davno smo u šali zvali Frankopansku ulicu - 'Raskopanska'. Danas je slična situacija iz drugih razloga, što zbog potresa, što zbog adaptacija. Trebamo biti pozitivni jer će nakon tih radova biti bolja urbana struktura. To je cilj. Normalno je da mi koji smo u Zagrebu i ne idemo na more pretrpimo radove", kaže za Danas.hr jedan Zagrepčanin.

Raskopana Ilica u dijelu od Selske ceste do Črnomerca trebala bi biti gotova do kraja kolovoza. Promet se odvija otežano, a obilazni pravac za centar grada je Ilica-Selska-Zagorska-Tomislavova-Zagrebačka-Oranice-Ilica te pravac Ilica-Sv. Duh-Dunjevac-Sv. Duh-Krčelićeva-ulica Črnomerec-Ilica.

Zamjenik gradonačelnika Zagreba Luka Korlaet rekao je za RTL Direkt, 25. srpnja 2024. godine, da i sam osjeća nervozu zbog radova, ali poziva na strpljenje jer ljeto je, ističe, doba kada se mora raditi, pa barem, tvrdi, paze da radovi nisu blizu i da se ne radi paralelno.

"Mislim da su radovi jako spori, ali razumijem. Ljeto je, isplati se. Bolje sad, nego po zimi, ali nastane gužva, kasnim", kaže jedan građanin. "Mislim da treba biti tolerantan prema ljudima, posebno prema ljudima koji rade, posebno po ovakvim uvjetima. Netko asfaltira cestu, a ti prođeš autom, podigneš prozore, pod klimom si", dodaje drugi u razgovoru za Danas.hr.

Husinec: 'To su nehumani uvjeti za rad'

Prometni stručnjak Goran Husinec kaže, za vozače nema puno pomoći. Ali stvari bi trebalo promijeniti na bolje prema radnicima, koji sve ove radove obavljaju na nesnosnim vrućinama.

"Ljudi jedino mogu potražiti neki zaobilazni pravac, a kada moraju stajati, jednostavno se truditi biti smireni. Nema tu puno mudrosti. Definitivno bi se ti radovi trebali brže odvijati, ali na to vozači ne mogu utjecati. Sve radove koji se rade na dijelovima gdje baš nije gusto naselje, gdje nema stambenih objekata, trebalo bi raditi 24 sata. Treba raditi noću i kad su vremenski uvjeti bolji, kad nije velika vrućina. Danas imamo rasvjete, nije problem raditi po noći. Radnike bi trebalo bolje platiti za noćni rad. Bilo bi im i lakše i ljepše raditi po noći", predlaže Husinec.

Na pitanje, je li promet na nekim cestama ili raskrižjima nakon radova bolje reguliran, odgovara: "Ništa nije bolje. Sve se to radi nekako stihijski. Radovi kreću u onom trenutku kada je gotova papirologija, a ne u onom trenutku kada bi trebali i kada vremenski uvjeti to dozvoljavaju. Prošli tjedan vrućine su bile 37 stupnjeva, to su nehumani uvjeti za rad."

Holding: Neki su radovi završeni prije planiranog roka

Upit o radovima poslali smo i Zagrebačkom holdingu. Kažu da se radi, kao i svakog ljeta, kako bi se unaprijedila i poboljšala javna komunalna infrastruktura.

"Ovog ljeta, Vodoopskrba i odvodnja provodi radove na 40-ak lokacija, a vrijednost ugovorenih radova koji su u tijeku ili se očekuje skori početak radove je 17,5 milijuna eura bez PDV-a. Također, Gradska plinara Zagreb radove u vrijednosti 3,3 milijuna eura bez PDV-a. Zagrebačke ceste tijekom ljeta, u razdoblju od srpnja do konca rujna, provode ili planiraju radove na 12 nerazvrstanih cesta I. vrste, a čija je ukupna procijenjena vrijednost pet milijuna eura bez PDV-a. Paralelno s time, provodi se i godišnji plan komunalnih aktivnosti, u kojemu je vrijednost dosad izvršenih radova 3,2 milijuna eura bez PDV-a", nabrajaju iz Holdinga.

Termin održavanja radova u Holdingu pravdaju godišnjim odmorima i manjom gustoćom prometa.

"Prema dobroj praksi, radovi na najprometnijim cestama ili na komunalnoj infrastrukturi ispod tih prometnica, odvijaju se u ljetno vrijeme jer je tada najmanje automobila na cesti. Naime, veliki broj građana je na godišnjim odmorima izvan grada, nema redovne nastave za učenike, što znatno smanjuje zakrčenost prometa. U vrijeme trajanja radova, na nekim prometnicama u potpunosti je obustavljen promet, dok je u drugim slučajevima zatvoren samo dio prometnice, no građani se prometnom signalizacijom navode na zaobilazne pravce", kažu iz Holdinga.

Radovi bi se, doznajemo, trebali završiti u planiranom roku. Negdje su čak bili gotovi i prije planiranih rokova, naglašavaju u Holdingu. Navode primjer Aleje Bologna te Zagrebačke ceste u Sesvetama.

Građani - rezignirani?

Iako brojni Zagrepčani imaju razumijevanja za ljetne radove u gradu, imaju i neke primjedbe. Na Facebook stranici Danas.hr pitali smo vas što mislite o radovima u Zagrebu.

"Raditi moraju, samo su mogli bolje organizirati gradilišta jer su ih previše otvorili s manje ljudi. Bolje dva brza projekta, nego četiri vući preko rokova, ali to je pitanje za izvođače", kaže jedan građanin. "Nije problem u samim radovima, nego predugo traju i poslije su iste ili još gore rupe i šahtovi, samo je friški sloj asfalta", piše drugi.

Husinec o parkirnim zonama i najboljem rješenju za javni prijevoz

A u kontekstu radova na prometnoj infrastrukturi, zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević nedavno je aktualizirao stari prijedlog parkirnih zona s ciljem povećanja broja raspoloživih parkirnih mjesta. Husinec kaže da ta mjera, koja na sagu stupa od 1. rujna, neće previše pomoći.

"Nećete ništa postići nekom preraspodjelom. Mi sada možemo pričati da će to možda biti pravednije, a možda neće. Ali, dok se ne poveća broj parkirnih mjesta, neće se ništa postići. S druge strane, svakim danom se povećava broj automobila. Ali, trebalo bi pratiti koliko automobila se registrira sa zagrebačkim tablicama, koliko automobila ulazi u Zagreb i za toliko povećavati broj parking mjesta", predlaže Husinec.

Napominje da ljudima iz prve zone, koji imaju povlaštene karte, prvo treba napraviti garaže i prodati ih illi iznajmiti po nekoj povlaštenoj cijeni. Sve to da bi se oslobodila prva zona parkinga.

"To mjesto koje tamo stoji mjesecima, a ne miče se, dnevno strahovito košta Grad. Tog čovjeka koji drži tamo auto treba maknuti, pokloniti mu garažu ili mu dati u pola cijene i bit će zadovoljan, a na parkirnom će se mjestu zarađivati ogromne cifre. Ja po centru vidim nekakve automobile koje imaju penzioneri, tamo stoje godinama. Ti se automobili maknu jednom mjesečno. Taj penzioner troši jedno parkirno mjesto, a na tom se mjestu ne zarađuje", komentira Husinec.

"Ključna stvar koju je trebalo napraviti još prije 30 godina - bili su planovi - je bila, napraviti podzemnu željeznicu. Mi sad skačemo na nekakav napredak, na robotaksi, a preskočili smo podzemnu željeznicu. Čemu će nama robotaksi? Svejedno imamo dosta taksija, jeftini su, a podzemnu željeznicu stvarno trebamo. Još su 90-ih godina bili planovi da bi se gradila pa je došao rat. Te priče da je nemoguće napraviti podzemnu željeznicu zbog podzemnih voda uopće ne drže vodu. Znamo da ljudi rade tunele i ispod mora, kako ne bi ispod Zagreba?" zaključuje Husinec.

