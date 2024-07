U svrhu izgradnje vodoopskrbnog cjevovoda, od subote 6. srpnja od 8.00 sati do kraja kolovoza kopat će se u samom centru Zagreba, izvijestili su iz Grada Zagreba.

U subotu tako na snagu stupa zabrana prometovanja Ilicom, na kojoj će se radovi odvijati na dijelu od Selske ceste do Ulice Črnomerec. Do kraja kolovoza, do 20.00 sati, ondje će na snazi biti drugačiji protok prometovanja. Za vrijeme radova, javni gradski prijevoz odvijat će se, no otežano.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Za sve ostale sudionike u prometu predviđeni su obilazni pravci Ilica-Selska-Zagorska-Tomislavova-Zagrebačka-Oranice-Ilica, te pravac Ilica-Sv. Duh-Dunjevac-Sv. Duh-Krčelićeva-ulica Črnomerec- Ilica.

"Radovi na izgradnji novog vodoopskrbnog cjevovoda nužni su zbog dotrajalosti postojećeg koji na predmetnoj dionici datira iz 1890. godine. Ukupna duljina planirane dionice radova iznosi otprilike 530,00 metara s rekonstrukcijom 15-ak kućnih priključaka.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Sugrađane molimo da obrate pozornost na privremeno postavljenu signalizaciju, da poštuju zabranu kretanja te da imaju strpljenja i razumijevanja zbog mogućih poteškoća u prometu. Također, vozače molimo da se pridržavaju privremene prometne regulacije te da poštuju zabrane kretanja, u cilju zaštite radnika i ostalih sudionika u prometu", izvijestili su iz Grada.

