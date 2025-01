SUKOB HDZ-a i DP-a? / Ivan Penava o slučaju ostavke ministra Dabre: Nastavljaju li suradnju s HDZ-om unatoč prozivkama?

Josip Dabro više nije ni ministar ni potpredsjednik Vlade.Nakon što je objavljena skandalozna snimka, premijer Andrej Plenković savjetovao mu je da podnese ostavku. On je to učinio, a Plenković ostao bez drugog ministra u tri mjeseca. Jutro nakon smjene - optužbe za kriminal u poljoprivredi. Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava koji je pokazao razumijevanje za Dabrino pucanje. Ali i dao do znanja da na Dabru itekako računa, posebno na skorim lokalnim izborima. Razgovor s Penavom pogledajte u videu