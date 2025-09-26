Nesreća na A1! Promet u prekidu, kilometarske kolone pred Lučkom

Prometna nesreća dogodila se u petak poslijepodne na A1 u smjeru Zagreb ispred naplatne postaje Demerje.

Kako navodi HAK, promet je u prekidu na naplati Demerje dok je prema naplati Lučko promet je dozvoljen.

Zbog nesreće je povećana gustoća prometa između naplate Lučko i čvora Bosiljevo II u oba smjera.

Vozi se usporeno u koloni u pokretu između naplate Lučko i čvora Donja Zdenčina u smjeru mora te između čvorova Novigrad i Karlovac u smjeru Zagreba.

Na naplati Lučko u smjeru Zagreba kolona je oko 3 km. Zagrebačka policija je dobila dojavu o nesreći u 17.04 sati, stigla je i Hitna pomoć, ali i helikopter. Još se ne zna težina ozljeda.