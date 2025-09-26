STIŽU PRVE SNIMKE /

Nesreća na A1! Promet u prekidu, kilometarske kolone pred Lučkom

Nesreća na A1! Promet u prekidu, kilometarske kolone pred Lučkom
Foto: Net.hr

Nesreća se dogodila u poslijepodnevnim satima, stigao je i helikopter Hitne pomoći

26.9.2025.
18:37
Katarina Dimitrijević Hrnjkaš
Net.hr
Prometna nesreća dogodila se u petak poslijepodne na A1 u smjeru Zagreb ispred naplatne postaje Demerje.

Nesreća na A1! Promet u prekidu, kilometarske kolone pred Lučkom
Foto: Net.hr

Kako navodi HAK, promet je u prekidu na naplati Demerje dok je prema naplati Lučko promet je dozvoljen.

Nesreća na A1! Promet u prekidu, kilometarske kolone pred Lučkom
Foto: Net.hr

Zbog nesreće je povećana gustoća prometa između naplate Lučko i čvora Bosiljevo II u oba smjera.

Nesreća na A1! Promet u prekidu, kilometarske kolone pred Lučkom
Foto: Net.hr

Vozi se usporeno u koloni u pokretu između naplate Lučko i čvora Donja Zdenčina u smjeru mora te između čvorova Novigrad i Karlovac u smjeru Zagreba.

Nesreća na A1! Promet u prekidu, kilometarske kolone pred Lučkom
Foto: Net.hr

Na naplati Lučko u smjeru Zagreba kolona je oko 3 km. Zagrebačka policija je dobila dojavu o nesreći u 17.04 sati, stigla je i Hitna pomoć, ali i helikopter. Još se ne zna težina ozljeda.

STIŽU PRVE SNIMKE /
Nesreća na A1! Promet u prekidu, kilometarske kolone pred Lučkom