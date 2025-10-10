Preživjeli planinari otkrili kako je došlo do tragedije: 'Samo ga je izbrisalo...'

Sedmero planinara iz Splita, Solina, Kaštela i Žrnovnice zamela je snježna lavina proteklog vikenda u slovenskom dijelu Julijskih Alpa, na Triglavu. Troje ih je poginulo, Marijo Boka iz Solina, te braća iz Kaštela Roko i Andrija Kovačev. Četvero preživjelih planinara odlučili su za Slobodnu Dalmaciju reći što se zapravo dogodilo upravo zbog obitelji poginulih.

"Želimo da se čuje prava istina. I zbog našeg Marija, iskusnog planinara, koji bi sad zemaljskoj kugli zaminija polove zbog tih neistina", govori za Slobodnu Dalmaciju Bernard Mandušić iz Žrnovnice dok Mia Mihanović iz Splita dodaje: 'Njihove obitelji žele da svima kažemo kako se to točno dogodilo, i oni sami su dobijali dezinformacije'.

Tvrde kako je poginuli Mario uvijek pazio da imaju svu opremu, bez nje bi ih vraćao natrag, ne bi išli nigdje. Uvijek ih je upozoravao da paze. "Njemu bi ovo šta se govorilo i pisalo bilo ubitačno jer ne bi mogao podnijet da netko misli da je on išao glavom bez obzira, da su oni na svoju ruku sami išli gore penjat vrh po tom vremenu, a da smo mi kao pametni ostali u domu. To nas je najviše ljutilo i žalostilo jer nije bilo tako", navodi Bernard.

Foto: Sanjin Strukic/pixsell

'Krenuli smo doma i onda se desila ta lavina...'

Preživjeli otkrivaju kako su u subotu ujutro krenuli s parkinga s Pokljuke prema planinarskom domu Vodnik. Gore su jeli pa se uputili dalje prema vrhu Triglava, odnosno prema planinarskom domu Planika, gdje su napravili mali odmor. Bernard je tu odustao od daljnjeg uspona jer se nije osjećao fizički spreman. Ostali su odradili vrh, vratili se u dom oko 19.30 sati. Sjedili su do deset sati navečer, večerali, pričali, šalili se i otišli spavati. I onda je stigla kobna nedjelja.

Digli su se oko 7.30 sati, Bernard navodi kako je vani bilo snijega više nego što su prognoze najavljivale. Konzultirali su se s jednim vodičem koji tu radi i koji ih je upozorio da je vrijeme loše i na dio staze koji moraju zaobići, da ne idu kroz šumu. Hodali su u koloni, kaže, pola sata do mjesta tragedije.

"Nas sedmero u razmaku od 15 do 20 metara od prvog do zadnjeg. Vraćali se dolje prema automobilima, krenuli doma. Tu se desila ta lavina koja je njih trojicu odnijela u provaliju, dvoje ih je nekako uspjelo ostati gore, šesti i sedmi nisu imali kontakt s lavinom", navodi Bernard.

'Samo ga je izbrisalo'

Na čelu kolone bio je Marijo Boko kao vodič, najiskusniji. Za njim su išli Mia pa Tonći, kao druga i treći, pa braća Andrija i Roko, kao četvrti i peti, te Bernard i Dubravko na začelju. Lavina je pomela prvih petero i zauvijek promijenila živote svima. Prva od četiri lavine.

Foto: Rtl Danas

Mia je bila odmah iza Marija, druga, a ispred braće. Oni su svi poginuli.

"Od Boke sam bila metar, on je išao ispred mene i prtio taj snijeg. Sjećam se samo da sam odjedanput osjetila tu lavinu i da sam se ukopala sa štapovima i nogama, čekala da to prođe... Osjetila san taj snijeg kako se kupi na meni, kako me gura, ali držala sam se cijelim svojim životom da ostanem, da me ne odnese u smrt. Trajalo je par sekundi. Kad sam se digla, vidjela sam da Boke ispred mene nema. Nisam čula da je vikao, niti sam vidjela da ga je odnijelo. Samo ga je izbrisalo. Odmah sam počela kopati ispred sebe tu gdje je bio prije lavine, mislila sam da ga je tu zatrpalo, ali nije ga bilo. Došla san do nekog bora koji je virio iz tog snijega, zavezala sam se za njega konopom, bojala sam se igdje pomaknuti", navodi Mia.

'Da nije bilo Dubravka, ja ne bih bio živ'

Tonći Leskur bio je odmah iza nje, treći u koloni. On je, skupa s njom, preživio lavinu.

"Zahvaljujući Dubravku. Da nije bilo njega, ja danas ne bi bio živ. Hodali smo uz tu padinu, on je odjedanput viknuo: 'Lezite!' Ja san se instinktivno slegnuo i osjetio da mi je taj snije prešao preko glave i kostiju. Da on nije viknuo, sada ne bih ovdje razgovarao", govori Tonći. Reagirao je, kaže, kako je mogao u toj sekundi.

"Kad sam se digao, pogledao sam ispred sebe, Mia je tu, nema Boke. Okrećem se iza sebe, majko mila, gdje su braća!? Bili su meni iza leđa, metar i po, dva od mene. Počeli smo kopati, znali smo da je prvih 15-20 minuta najbitnije da ih nađemo, da imaju nekakvu šansu preživjeti. Kopali smo rukama i štapovima, kopali... ali smo shvatili da ih nema, da ih je lavina odnijela dolje u provaliju", govori Tonči. I sami su shvatili da su im životi i dalje bili ugroženi zbog novih lavina.

"Sakrili smo se ispod te jelke i iza jedne stijene, to nam je bio jedini zaklon, nekakva sigurnost, nije bilo pametno ići dalje. Zvali smo 112, dok smo razgovarali, došla je i druga lavina. Prepali smo se. Niti pet minuta nakon toga prošla je i treća. Nakon dvadeset minuta i četvrta", navodi Tonči dok Mia dodaje: 'Sva sreća da sam se vezala za stablo, a da nisam... Meni je i druga lavina prešla preko glave'.

'Nije bilo zvuka, grmljavine, ničega...'

Dubravko Perić sa splitskih Bilica bio je zadnji u koloni.

"Zadnji u koloni ima vezu, njegov je zadatak da nikoga ne ostavlja iza sebe, da kupi sve. Tako da sam ja to, nažalost, manje-više sve vidio. Dogodilo se odjednom, nije bilo zvuka, grmljavine, kao da si povukao jedan ogroman lancun preko njih, sve se zabijelilo. To je jednostavno proletjelo. Samo sam dreknuo: 'Lezi dolje!' I onda je zabijelilo još jedanput. Nezamislivo. Kad zamišljaš lavinu, to je grmljavina, ludilo, ali ništa od toga. Kao da prospeš kilu soli, takav je zvuk. Par sekundi samo. Kad se razbistrilo, vidim tu su Mia i Tonći, fale njih trojica. Kopali smo, tražili, nismo ih našli. Odnijelo ih je u provaliju. Prvog su navodno našli 150 metara nizbrdo, drugu dvojicu na 200 metara.

Navode kako je pomoć stigla za četiri sata i dvije minute.

"Nisu mogli doći helikopterom zbog lošeg vremena, samo pješke. Vidljivost je bila nikakva. Čak je jedan njihov skliznuo kad je došao, u zadnji tren smo ga uhvatili za ruke da ne ode i on u provaliju. To gdje smo mi stali bilo je 20 centimetara široko, nismo mogli ni lijevo ni desno, ni naprijed, nigdje se pomaknuti", navodi Tonći, a Bernard dodaje da je čak i spašavatelje iznenadilo da će se ovo dogoditi.

"Slovenci su nam rekli da težu akciju od ove nisu imali zadnjih trideset godina. Nakon što su pronašli Marija, i njih je poklopila jedna lavina, peta, jedva su se izvukli, prekinuli su daljnju potragu. I njihovi su životi bili ugroženi", navodi Bernard.

Dok su čekali spasioce četiri sata, cupkali su u mjestu da se ne smrznu, cijeli su bili mokri od snijega na minus četiri stupnja i uz jak vjetar.

"Došli su ekstremno brzo. Mislili smo da će doći tri-četiri čovijeka, ali došlo ih je tridesetak već u prvoj grupi. Kad smo se spuštali natrag do baze, po već uprćenom snijegu trebalo nam je četiri sata, a oni su za isto to vrijeme došli do nas penjući se uzbrdo kroz snijeg koji je trebalo prtit. Svaka im čast! Svi su bili toliko ljubazni, od spasilaca do policije", navode.

Ipak, teško im je palo kad ih je policija ispitivala jesu li bili u kakvoj svađi s poginulima.

"Moraju to po protokolu, razumijemo, ali u tom momentu to nam je bilo ajme, baš teško...", govore preživjeli.

'Vjerovali smo da će se vratiti'

Rezultati potrage su im baš teško pali.

"Najgore ikad. Kad god bi nam javili da su nekoga našli i da nije živ, mi bi se iznova raspali. Nadali smo se do zadnjega, sve su to bili kršni momci, još dok smo bili gore, vjerovali smo da će se oni sami iskopat iz tog snijega, da će se vratiti", govore.

Dodaju kako je Marijo bio pun iskustva, da je Triglav prošao pet puta, sa svih strana koje su puno teže od ove.

"Naša tura bila je najlakša, a nisu nam ni zimski uvjeti ništa novo, već smo to odrađivali. Bio je vrhunski vodič. I išli smo s punom opremom. Jedino nismo imali lavinske ruksake sa sondom i lopatom. Čovjek na televiziji je rekao da smo ih i imali, da nam ničemu ne bi poslužili u tom trenutku, s obzirom na to šta se dogodilo", rekli su preživjeli planinari za Slobodnu Dalmaciju.

