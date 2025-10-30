Preminuo je Robert Zanki (24): Opaku i iznimno rijetku bolest ipak nije uspio pobijediti...

Preminuo je Robert Zanki, mladi Vodičanin čija je hrabra borba za život ujedinila cijelu Hrvatsku, piše Info Vodice. Imao je samo 24 godine.

Robert je u proteklim mjesecima vodio izuzetno tešku bitku. Dijagnosticiran mu je rijetki agresivni sarkom EWING od kojeg boluje još desetak ljudi na svijetu

Vodičani su u ožujku za Roberta u samo 48 sati skupili 200 tisuća eura za liječenje u Turskoj. Liječnici u Hrvatskoj nemaju pristup tehnologiji koji imaju oni u Istanbulu, pa je obitelj Zanki odlučila pomoć zatražiti ondje.

Prije samo nekoliko dana čitave Vodice su dočekale njegov povratak s liječenja. Danas, nažalost, oplakuju njegov prerani odlazak.

Robert će ostati zapamćen po svojoj tihoj hrabrosti, dostojanstvu i vjeri te zajedništvu koje je svojim primjerom probudio, od Vodica i cijele Dalmacije do brojnih ljudi širom zemlje i inozemstva koji su se uključili i stali uz njegovu obitelj.

