U podne se održava 294. sjednica Vlade u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici.

Uvodni govor drži premijer Andrej Plenković.

Na početku se osvrnuo na sve aktivnosti koje su provodili.

"Počet ćemo s važnom objavom, a riječ je o novim podacima kad je riječ o prosječnoj plaći. Naime, prosječna plaća iznosila je 1239 eura, medijalna plaća 1059 eura, što znači da je od listopada 2016. kada smo krenuli s mandatom prosječna plaća narasla za 65 posto. S tadašnjih 749 eura na ovih 1239, što je 490 eura u naša dva mandata", rekao je i dodao:

"Rast realnih plaća iznosi 4,4 posto, a u 12 mjeseci rast od 8,8 posto. Od listopada 2016. do danas rast plaća je 30 posto i to je najbolji odgovor ovoj lažnoj tezi da je inflacija pojela rast plaća, to nije točno."

Ponovio je što je sve Vlada poduzela na ekonomskom planu, kroz porezne reforme i investicijske cikluse.

"U svakom slučaju, sve to je dovelo do toga da imamo više i bolje plaćenih radnih mjesta nego prije", istaknuo je.

"Očekujemo i u narednim mjesecima rast plaća", kaže.

Rekao je da su bili u nizu županija i krajeva.

"Obišli smo brojne projekte koji se realiziraju", a onda je i nabrojao gdje su sve bili.

Premijer je najavio da sutra putuje na sjednicu Europskog vijeća na kojoj će se odlučivati i o otvaranju pregovora BiH s Europskom unijom.

"Mi se, naravno, zalažemo za pozitivnu odluku sutra," rekao je premijer.