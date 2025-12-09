FREEMAIL
PREMIJER U FRANCUSKOJ /

Plenković zahvalio Macronu pa poručio: 'Ovo je važan korak!'

Plenković zahvalio Macronu pa poručio: 'Ovo je važan korak!'
Foto: Andrej Plenković/facebook

Naglasio je i da kao saveznice u okviru EU-a i NATO-a Hrvatska i Francuska zagovaraju postizanje pravednog i trajnog mira u Ukrajini

9.12.2025.
6:23
Hina
Andrej Plenković/facebook
Premijer Andrej Plenković zahvalio je, na platformi Facebook, francuskom predsjedniku Emmanuelu Macronu na pozivu u Francusku, istaknuvši kako vjeruje da će današnji susret pridonijeti jačanju brojnih veza Hrvatske i Francuske. 

"Naše strateško partnerstvo dodatno smo produbili potpisivanjem Akcijskog plana, kao i ugovora o suradnji u području obrane. Nakon nabave zrakoplova Rafalea, u Elizejskoj palači potpisali smo ugovor o nabavi samohodnih haubica Caesar - važan korak za naše oružane snage", napisao je premijer Plenković.

Pitanje Ukrajine

Naglasio je i da kao saveznice u okviru EU-a i NATO-a, Hrvatska i Francuska zagovaraju postizanje pravednog i trajnog mira u Ukrajini, kojim se neće nagraditi agresora, nego poštovati ukrajinski suverenitet i temelje međunarodnog prava - dakle svega onoga na čemu je Europa i nastala.

"Razgovarali smo i o nadolazećem summitu Euco kojem će jedna od tema biti pitanje proširenja EU-a. Hrvatska je snažan zagovaratelj ovog procesa, posebno kod prijateljske i susjedne BiH, u kojoj su Hrvati jedan od triju konstitutivnih naroda", naveo je hrvatski premijer.

Na kraju, naglasio je da se raduje nastavku dijaloga i putem summita članica Inicijative triju mora, te sastanku članica Eumed9, kojima Hrvatska dogodine predsjeda.   

POGLEDAJTE VIDEO: Macron i prva dama Francuske dočekali Plenkovića i njegovu suprugu: Pogledajte susret uoči svečane večere

