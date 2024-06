Premijer Andrej Plenković i ministar obrane Ivan Anušić sudjeluju na svečanoj sjednici Skupštine Osječko-baranjske županije u povodu Dana županije.

Plenković je nakon toga stao pred novinare. Na početku je komentirao izjavu zastupnika Domovinskog pokreta Ivice Kukavice koji je prozvao ministricu kulture Ninu Obuljen Koržinek zbog izjave vezano uz ravnatelja Jasenovca, poručivši da ne može vjerovati da ona podržava revizionizam povijesti.

Plenković kaže da to nije pratio, ali da zna da je sada već bivši ravnatelj Jasenovca dao ostavku "jer je očito u nekom provjeravanju činjenica bilo grešaka".

"Pa se on osjetio odgovornim za to. Tko je pisao web ne znam, a ako je bilo grešaka, to treba ispraviti. Naš stav prema Jasenovcu je jasan", poručio je.

Kazao je i da je nelogično imati zastavu Jugoslavije na Prideu koji se ovog vikenda održao u Zagrebu.

"Štitimo sve manjine pa i seksualne, ali baš da se takva zastava vijori i da pod njom šeću zastupnici Možemo! i SDP-a. Bizarno i u suprotnosti s logikom. Jer u bivšoj državi ovakve parade ne bi bilo da se čekalo još milijun godina. Sloboda izražavanja da, ali isticanje simbola agresije, to je nespojivo i ne znam kome bi moglo pasati", dodao je.

Istaknuo je da je HDZ fokusiran za izbore za europski parlament 2024. Na pitanje kako će moći voditi državu s Domovinskim pokretom koji se i dalje ponaša kao u oporbi, Plenković je kratko poručio da je to itekako moguće i da će najbitnije pobijediti na EU izborima.

"Tko što govori nije predmet Vlade i suradnja neće biti dovedena u pitanje", tvrdi premijer.

Nije se htio previše osvrtati na kontroverze koje se zadnjih dana vrte oko imovinske kartice i kredita kandidata Domovinskog pokreta za EU parlament Stephena Bartulice.