Porastao kreditni rejting Hrvatske: 'Građani mogu biti sigurni da će i dalje biti zaštićeni...'

Predsjednik Vlade Andrej Plenković odražao je u subotu u Banskim dvorima konferenciju za medije na temu najnovijeg izvješća agencije za dodjelu kreditnog rejtinga Moody's. Ondje je bio potpredsjednik Vlade te ministar financija Marko Primorac i ministar gospodarstva Ante Šušnjar.

"Do sada je od sve tri agencije Moody's je bila najkritičnija i najkonzervativnija prema našim gospodarskim postignućima i fiskalne stabilnosti. Ovog puta, nakon što su posjetili Hrvatsku, nakon što smo s njima razgovarali i pojasnili program treće Vlade, oni su se priključili uvršatavanju Hrvatske u najvišu kategoriju kreditnog rejtina. Ispunili smo cilj programa Vlade, a to je dovesti Hrvatsku na A razinu rejtinga", poručio je Plenković.

Svjetska agencija za dodjelu kreditnog rejtinga Moody's je u najnovijem izvješću povećala kreditni rejting Hrvatske za čak dva stupnja odjednom, s Baa2 na razinu A3, uz stabilne izglede. "Kada smo preuzeli odgovornost u prvom mandatu, bili smo na BB, BBB i Ba2 i onda smo korak po korak rasli", rekao je Plenković.

S obzirom na to da je još u srpnju 2022. Hrvatska bila na razini špekulativnog/neinvesticijskog rejtinga (razina Ba1), skok od četiri razine (na investicijski A3 rejting) ostvarili smo u manje od dvije i pol godine. Hrvatska je jedina zemlja na svijetu koja je po Moody's-u u tako kratkom vremenu ostvarila tako snažan skok.

Moody's pritom ističe doprinos snažnih institucija i kvalitetnog upravljanja, što potvrđuje i učinkovita provedba reformi i investicija u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO) te realizacija strateških ciljeva, poput članstva u europodručju i schengenskom prostoru. Istodobno, iznose se očekivanja da će fiskalna snaga ostati visoka u kratkom i srednjem roku, kao i da će realizacija NPOO-a i dalje pozitivno utjecati na gospodarski rast.

Plenković: 'Ovo je potvrda snage koju Hrvatska danas ima'

"Zahvaljujući provedenim reformama i pravodobnim mjerama koje smo poduzimali u svim krizama, Hrvatsku smo uspjeli dovesti u krug od 40-ak država na svijetu koje po sve tri svjetske rejting agencije pripadaju A kategoriji kreditnog rejtinga. To je povijesni iskorak

za našu zemlju i ostvarenje jednog od strateških ciljeva Vlade. Osim što mijenja nabolje položaj Hrvatske na globalnoj karti za ulagače, ovo postignuće prije svega je dugoročno važno za kvalitetniji život naših građana i bolje poslovanje naših gospodarstvenika.

Kreditni rejting A razine potvrda je snage koju Hrvatska danas ima, otpornosti naše ekonomije i uređenosti javnih financija. Uz snažnu državu, koja ostvaruje iznadprosječnu kreditnu kvalitetu i ima stabilnu Vladu, građani mogu biti sigurni da će i dalje biti zaštićeni u slučaju kriznih okolnosti te da ćemo nastaviti stvarati preduvjete za daljnji rast plaća, mirovina i socijalnih naknada, kao i brojna ulaganja u svim krajevima Hrvatske", poručio je predsjednik Vlade Andrej Plenković.

"Izuzetno smo sretni i ponosni što je agencija Moody’s podignula naš kreditni rejting za čak dva stupnja, odnosno na A razinu, čime su prepoznata naša postignuća koja se ogledaju u nastavku provedbe odgovorne fiskalne politike, kao i u učinkovitoj provedbi Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. S istom predanošću i odlučnošću u provedbi naših politika nastavit ćemo raditi s ciljem daljnjeg rasta i razvoja gospodarstva te povećanja životnog standarda svih naših građana", naglasio je potpredsjednik Vlade i ministar financija Marko Primorac.

Važno je istaknuti da je Hrvatska jedina zemlja na svijetu kojoj je, od početka pandemije koronavirusa u veljači 2020. do danas, povećan kreditni rejting u jednoj agenciji za četiri stupnja (Moody's) i u dvije agencije (S&P, Fitch) za po tri stupnja.

Po Moody's-u, devet država EU trenutno imaju isti ili niži rejting od Hrvatske: Slovenija i Portugal su na istoj razini rejtinga kao i Hrvatska, odnosno na A3 sa stabilnim izgledima, preskočili smo Bugarsku i Španjolsku, koje su na Baa1 razini, Cipar i Mađarska su na Baa2 (do jučer je Hrvatska bila na toj razini), dok su Italija i Rumunjska na Baa3 te Grčka na Ba1. "Danas smo mi u razini kao što su Slovenija, Latvija i Portugal. Te tri zemlje imaju identičan kreditni rejting kao Hrvatska", poručio je Plenković.

Vlada predviđa rast BDP-a i smanjenje javnog duga

"Vlada predviđa da će rast BDP-a u ovoj godini biti 3,6 posto, gdje predviđamo da će inflacija na godišnjoj razini biti tri posto. Također predviđamo da će nam udio javnog duga u BDP-u pasti na 57,4 posto i Moody's prognozira da će biti bolji", rekao je Plenković.

Govorio je Plenković i o zaposlenosti. "Hrvatska je u razdoblju kada ima, praktički, najveću zaposlenost uopće. Nezaposlenost je najniža u proteklim godinama, praktički niža ispod pet posto. S te strane su ove ocjene Moody's-a koji je rekao da imamo vrlo solidno upravljanje Vlade i institucija, da jako dobro koristimo sredstva iz NPOO-a koji nam daje dodatni zamah i u investicijama i u gospodarskom rastu. Sve je to važno kako bismo prepoznali da su i strukturne reforme i reforme koje Vlada oduzima pridonijele ovakvoj ocjeni", poručio je premijer.

Plenković dodaje da mu se od jutra javilo nekoliko "uglednih hrvatskih gospodarstvenika koji su prepoznali značaj ove ocjene". Istaknuo je: "Važno je znati da se dizanje kreditnog rejtinga ne događa po nekakvoj stihiji ili da je to lagan zadatak. Postoje zemlje koje po 10-15 godina budu na istoj razini. Ja neću spominjati koje su to. Ono što se nekada kolokvijalno nazivalo 'smećem' i to rijetko koristimo, ali to je razina špekulativnog rejtinga i mi smo je kao takvu zatekli 2016. godine, ali smo praktički odmah krenuli s promjenom izgleda iz negativnih u stabilne pa u pozitivne. Tako je kreditni rejting rastao".

Ministar financija Marko Primorac poručio je da je zadovoljan rastom kredignog rejtinga te dodao da će to pridonijeti ugledu Hrvatske, pozicioniranju na kartu globalnih ulagača, ali i postupnom dizanju standarda života. "Ovo je i veliko priznanje građanima koji su dali podršku Vladi u trećem mandatu. Ovime smo stvorili preduvjete za jači rast ulaganja, izvoza, kao i kreiranje novih radnih mjesta i radnih mjesta veće dodatne vrijednosti", istaknuo je Primorac.

Primorac je predstavio i novo izdanje trezorskih zapisa te napomenuo da je interes zasad jako dobar.

